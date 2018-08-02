У курортній зоні Коблево внаслідок пожежі постраждала жінка

У Коблево горіли торговельні ряди

У Коблево на межі курортної зони Миколаївської та Одеської областей сталась пожежа у торгівельних рядах. Внаслідок пожежі постраждала жінка, передає ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам у четвер, 2 серпня, о 13:50. За даними ДСНС, у деяких місцях курортної зони через вузькі проїзди ускладнено доступ до окремих ділянок. Також відсутня достатня кількість джерел води для гасіння вогню, що затруднювало рятувальникам роботу.

Громадяни, які відпочивали на узбережжі, почали допомагати пожежним і взялися гасити вогонь підручними засобами. Станом на 14:36 пожежу на площі 400 м.кв було локалізовано, в 14:42 - ліквідовано. Ситуація наразі контрольована.

Фото: пожежа у Коблево (mk.dsns.gov.ua)

Внаслідок пожежі постраждала жінка з числа обслуговуючого персоналу одного із закладів. За попередньою інформацією, вона отримала опіки внаслідок спалаху газового балону. Потерпілу госпіталізовано каретою швидкої допомоги.

"Обставини події наразі встановлюються. На місці працюють співробітники правоохоронних органів", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 2 серпня у місті Фастів у Київській області в результаті пожежі в житловому будинку постраждали три дитини.