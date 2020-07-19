В курортном поселке в Николаевской области обнаружили вспышку СOVID-19

Вспышку COVID-19 зафиксировали в одном из кафе курортного поселка Рыбаковка в Николаевской области. Медики говорят, что курорт нужно было закрывать еще несколько дней назад.

Об этом сообщила главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова, передает местное издание "НикВести".

"В Рыбаковке положительных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, Трайтли (Александр Трайтли, заместитель главы Николаевской ОГА - ред.) знает. Ее закрывать надо было еще четыре дня назад", - сказала Федорова.

Как отмечается, сейчас в областной инфекционной больнице находятся четыре пациента с коронавирусом. Одного из них 18 июля перевели в реанимацию.

Напомним, в Украине число новых случаев коронавируса пошло на спад после того, как 4 дня подряд фиксировали более 800 новых случаев ежесуточно.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе произошла вспышка коронавируса в детдоме.