У курортному селищі в Миколаївській області виявили спалах СOVID-19

Спалах COVID-19 зафіксували в одному з кафе курортного селища Рибаківка Миколаївської області. Медики кажуть, що курорт потрібно було закривати ще кілька днів тому.

Про це повідомила головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, передає місцеве видання "НикВести".

"У Рибаківці позитивних багато і багато контактних. Звичайно, лабораторний центр знає, Трайтлі (Олександр Трайтлі, заступник голови Миколаївської ОДА - ред.) знає. Її закривати треба було ще чотири дні тому", - сказала Федорова.

Як зазначається, зараз в обласній інфекційній лікарні перебувають чотири пацієнта з коронавірусом. Одного з них 18 липня перевели в реанімацію.

Нагадаємо, в Україні число нових випадків коронавірусу пішло на спад після того, як 4 дні поспіль фіксували понад 800 нових випадків щодоби.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі стався спалах коронавірусу в дитбудинку.