На курортном острове в Греции запретили музыку в барах и ресторанах из-за коронавируса. Также введены ограничения передвижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini .

Миконос известен как остров вечеринок, является одним из самых востребованных туристических направлений Греции. Ежегодно привлекает более миллиона туристов, в том числе голливудских звезд, моделей и всемирноизвестных спортсменов.

После очередной местной вспышки заражений Министерство гражданской защиты заявило, что запрещает музыку на острове круглосуточно и разрешает передвижение с 1 до 6 утра только тем, кто собирается на работу и с работы, либо по состоянию здоровья. Ограничения будут действовать до 26 июля.