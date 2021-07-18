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На курортному острові в Греції заборонили музику в барах і ресторанах через коронавірус

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Греція, Неділя 18 липня 2021 00:55
На курортному острові в Греції заборонили музику в барах і ресторанах через коронавірус Фото: у барах і ресторанах на острові Міконос в Греції заборонили музику (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На курортному острові в Греції заборонили музику в барах і ресторанах через коронавірус. Також введені обмеження пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Міконос відомий як Острів вечірок, є одним з найбільш затребуваних туристичних напрямків Греції. Щорічно приваблює більше мільйона туристів, у тому числі голлівудських зірок, моделей і всесвітньовідомих спортсменів.

Після чергового місцевого спалаху заражень Міністерство цивільного захисту заявило, що забороняє музику на острові цілодобово і дозволяє пересування з 1 до 6 ранку тільки тим, хто збирається на роботу і з роботи, або за станом здоров'я. Обмеження діятимуть до 26 липня.

Раніше ми повідомляли, що Греція вводить обов'язкову вакцинацію для держслужбовців.

Також Греція посилює обмеження: ресторани і бари обслуговуватимуть тільки вакцинованих.

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