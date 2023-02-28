Курортна нерухомість у Туреччині для українців

Субтропічний середземноморський клімат, унікальні природні пам'ятки та відомі пам'ятки архітектури щорічно залучають до Туреччини мільйони туристів. Країна омивається чотирма теплими морями – Середземноморським, Егейським, Мармуровим та Чорним. Тут розташовано понад 350 пляжів, а також всесвітньо відома Турецька Рів'єра – курортний регіон з розвиненою інфраструктурою, трьомастами сонячними днями на рік та красивою природою. Все це робить турецьку нерухомість затребуваним об'єктом інвестицій.

Переваги покупки

Попит на нерухомість у Туреччині зростає з кожним роком. Відносно невисокі ціни, великий вибір об'єктів та швидка окупність дозволяє кожному вкладнику укласти вигідну угоду. Українці вже давно є одними із найактивніших інвесторів на турецькому ринку житла. Запит «нерухомість Туреччина» часто зустрічається в українському інтернеті, і це цілком закономірно.

На відміну від інших популярних напрямів, таких як Таїланд або Балі, Туреччина знаходиться поряд з Україною. Також країна межує з Євросоюзом, звідси можна швидко дістатися будь-якого європейського міста. Однак за рівнем безпеки турецькі курорти, наприклад, такі як Аланія, перевершують багато країн Європи.

Чи безпечно в Туреччині

Поліція та жандармерія цілодобово стежать за порядком, і закордонні гості, включаючи дітей, можуть почуватися цілком безпечно. За статистикою, сьогодні в Туреччині низький рівень злочинності: ризик стати жертвою розбою чи квартирної крадіжки практично зводиться нанівець. У країні високий рівень довіри до поліції, що промовисто підтверджує ефективність роботи правоохоронної системи.

Освіта

Країна ідеально підійде сім'ям із дітьми: тут добре розвинена система освіти. Підростаючому поколінню Туреччина може запропонувати величезний вибір державних та приватних дитячих садків та шкіл, а також понад двісті ВНЗ. Після отримання ВНЖ діти можуть відвідувати дитсадок чи школу безкоштовно. У приватному навчальному закладі можна самостійно обирати мову навчання – російську чи англійську.

За часів політичної та економічної нестабільності нерухомість у Туреччині стане другим будинком або надійним капіталовкладенням, що приносить солідний дохід. Фахівці Hayat Estate підберуть оптимальний варіант для кожного інвестора та допоможуть укласти швидку та вигідну угоду.