Курортная недвижимость в Турции для украинцев

Субтропический средиземноморский климат, уникальные природные достопримечательности и знаменитые памятники архитектуры ежегодно привлекают в Турцию миллионы туристов. Страна омывается четырьмя теплыми морями — Средиземноморским, Эгейским, Мраморным и Черным. Тут расположено более 350 пляжей, а также всемирно известная Турецкая Ривьера — курортный регион с развитой инфраструктурой, тремястами солнечными днями в году и красивейшей природой. Все это делает турецкую недвижимость востребованным объектом для инвестиций.

Преимущества покупки

Спрос на недвижимость в Турции растет с каждым годом. Относительно невысокие цены, большой выбор объектов и быстрая окупаемость позволяет каждому вкладчику заключить выгодную сделку. Украинцы уже давно являются одними из самых активных инвесторов на турецком рынке жилья. Запрос «недвижимость Турция» часто встречается в украинском интернете, и это вполне закономерно.

В отличие от других популярных направлений, таких, как Таиланд или Бали, Турция находится рядом с Украиной. Также страна граничит с Евросоюзом, отсюда можно быстро добраться до любого европейского города. Однако по уровню безопасности турецкие курорты, например, такие, как Алания, превосходят многие страны Европы.

Безопасно ли в Турции

Полиция и жандармерия круглосуточно следят за порядком, и зарубежные гости, включая детей, могут чувствовать себя вполне безопасно. По статистике, сегодня в Турции низкий уровень преступности: риск стать жертвой разбоя или квартирной кражи практически сводится к нулю. В стране высокая степень доверия к полиции, что красноречиво подтверждает эффективность работы правоохранительной системы.

Образование

Страна идеально подойдет семьям с детьми: здесь отлично развита система образования. Подрастающему поколению Турция может предложить огромный выбор государственных и частных детских садов и школ, а также свыше двухсот ВУЗов. После получения ВНЖ дети могут посещать детсад или школу бесплатно. В частном учебном заведении можно самостоятельно выбирать язык обучения — русский или английский.

Во времена политической и экономической нестабильности недвижимость в Турции станет вторым домом либо надежным капиталовложением, приносящим солидный доход. Специалисты Hayat Estate подберут оптимальный вариант для каждого инвестора и помогут заключить быструю и выгодную сделку.