Курорти без росіян. Куди їхати у відпустку, щоб не зустріти громадян країни-окупанта

Де відпочити без росіян: поради туристам

Ще з початком повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу почали вводити візові обмеження для росіян. Санкції стосуються переважно туристичних поїздок. В ЄС у 2022 році вирішили повністю припинити дію угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Тим часом низка країн, таких як Естонія, Чехія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди, припинили прийом документів на туристичні візи для громадян РФ. Польща, Латвія, Литва та Естонія з часом зовсім закрили в'їзд для росіян з шенгенськими візами, бо це становить загрозу безпеці цих країн.

Втім, це зовсім не означає, що в цих країнах не можна зустріти росіян. Багато хто з них, наприклад, має посвідку на проживання в країнах ЄС.

"Ми не можемо гарантувати готелі, де не буде росіян – хоча б тому, що у них може бути подвійне громадянство або резидентство іншої країни. Але все ж на європейських курортах, де потрібна шенгенська віза – це Італія, Франція, Іспанія, Греція – росіян буде менше", – підказує Марина Казакова.

Фото: Значно менше росіян зараз можна зустріти в Італії (unsplash.com)

Також багато українців хотіли б провести відпустку у готелях без росіян в курортних пляжних країнах. Навіть якщо люди летять до Туреччини, можна мінімізувати шанси зустрічатися із "сусідами".

"Є готелі, які орієнтовані лише на європейський ринок – наприклад, французи викуповують 80% номерного фонду, а 20% залишають полякам, британцям та іншим. Тому можна запитати турагента про такі готелі, які працюють на ринок ЄС", – звертає увагу вона.

Всім давно відомо, що росіяни часто люблять вибирати формат відпочинку "все включено" та "ультра все включено". Тому якщо замість Анталії ви вибиратимете, скажімо, Бодрум або Кушадаси, регіон Даламана, і не будете селитися в готелях, де "все включено", візьмете "сніданок", "сніданок-вечерю", то там буде набагато менше російських туристів, – каже Марина Казакова.

Також для літнього відпочинку вона радить розглянути Норвегію, яка нещодавно заборонила в'їзд російським туристам. Там можна взяти круїз, покататися фіордами.