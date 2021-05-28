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На курорте в Египте умер экс-глава украинской СВР Виктор Гвоздь

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 28 мая, на египетском курорте во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю. Его экстренно госпитализировали, однако он умер.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Сообщается, что во время дайвинга на египетском курорте Дахаб ему стало плохо.

"Спасатели подняли его тело на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию. В то же время, несмотря на проведенные во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные мероприятия, медики констатировали его смерть", - отметили в пресс-службе.

Посольство Украины в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти, поддерживает связь с родными.

Напомним, Виктор Гвоздь возглавлял Службу внешней разведки Украины в 2014-2016 годах.

До этого некоторое время был уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью разведок.

В 2008-2010 годах был начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Возглавлял независимый аналитический центр геополитических исследований "Борисфен Интел".

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