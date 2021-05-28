На курорті в Єгипті помер екс-глава української СЗР Віктор Гвоздь

Сьогодні, 28 травня, на єгипетському курорті під час дайвінгу стало погано колишньому голові Служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю. Його екстрено госпіталізували, проте він помер.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб йому стало погано.

"Рятувальники підняли його тіло на поверхню води вже без ознак життя. На березі до приїзду швидкої йому робили серцево-легеневу реанімацію. У той же час, незважаючи на проведені під час екстреної госпіталізації інтенсивні реанімаційні заходи, медики констатували його смерть", - зазначили в прес-службі.

Посольство України в Єгипті взаємодіє з єгипетською стороною для з'ясування точної причини смерті, підтримує зв'язок з рідними.