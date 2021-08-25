На курорте в Албании погиб украинец
Фото: в Албании погиб украинец (pixabay.com)
На пляже курорта Голем в Албании нашли тело человека. Погибшим оказался 66-летний украинец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews Albania.
Предположительно мужчина утонул во время купания в море. Обстоятельства происшествия выяснит полиция.
"Безжизненное тело 66-летнего мужчины было найдено около 11:30 на побережье", - говорится в сообщении.
Ранее в Турции погиб украинский турист, который попал в аварию на гидроциклах.