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На курорте в Албании погиб украинец

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Среда 25 августа 2021 08:53
На курорте в Албании погиб украинец Фото: в Албании погиб украинец (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

На пляже курорта Голем в Албании нашли тело человека. Погибшим оказался 66-летний украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews Albania.

Предположительно мужчина утонул во время купания в море. Обстоятельства происшествия выяснит полиция.

"Безжизненное тело 66-летнего мужчины было найдено около 11:30 на побережье", - говорится в сообщении.

Ранее в Турции погиб украинский турист, который попал в аварию на гидроциклах.

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