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На курорті в Албанії загинув українець

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Середа 25 серпня 2021 08:53
На курорті в Албанії загинув українець Фото: в Албанії загинув українець (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

На пляжі курорту Голем в Албанії знайшли тіло людини. Загиблим виявився 66-річний українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews Albania.

Імовірно чоловік потонув під час купання в морі. Обставини події з'ясує поліція.

"Мляве тіло 66 - річного чоловіка було знайдено близько 11:30 на узбережжі", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Туреччині загинув український турист, який потрапив в аварію на гідроциклах.

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