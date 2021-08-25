На курорті в Албанії загинув українець
Фото: в Албанії загинув українець (pixabay.com)
На пляжі курорту Голем в Албанії знайшли тіло людини. Загиблим виявився 66-річний українець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews Albania.
Імовірно чоловік потонув під час купання в морі. Обставини події з'ясує поліція.
"Мляве тіло 66 - річного чоловіка було знайдено близько 11:30 на узбережжі", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Туреччині загинув український турист, який потрапив в аварію на гідроциклах.