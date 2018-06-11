На курортах Херсонской области дополнительно заработали 4 полицейские станции

Полиция на курортах будет дежурить в круглосуточном режиме

На курортах Херсонской области дополнительно в круглосуточном режиме начали работу четыре полицейские станции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

"Информация для всех, кто собирается посетить курорты Херсонской области. С 10 июня на территории населенных пунктов Железный Порт, Лазурное, Хорлы и на Арабатской стрелке дополнительно в круглосуточном режиме начали работу 4 полицейские станции", - говорится в сообщении.

Інформація для всіх, хто збирається відвідати курорти Херсонщини



З 10 червня на території населених пунктів у с.Залізний Порт, смт Лазурне, с.Хорли та на Арабатській стрілці додатково в цілодобовому режимі почали роботу 4️⃣поліцейські станції.

Бажаємо безпечного відпочинку pic.twitter.com/F3lT8MSyCd — МВС України (@MVS_UA) June 11, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в центральном офисе Интерпола увеличат штат делегатов Национальной полиции Украины.