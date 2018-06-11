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На курортах Херсонской области дополнительно заработали 4 полицейские станции

НовостиОбщество    11.06.2018 - 10:04
Фото: (twitter.com/MVS_UA)
Фото: (twitter.com/MVS_UA)

Полиция на курортах будет дежурить в круглосуточном режиме

На курортах Херсонской области дополнительно в круглосуточном режиме начали работу четыре полицейские станции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

"Информация для всех, кто собирается посетить курорты Херсонской области. С 10 июня на территории населенных пунктов Железный Порт, Лазурное, Хорлы и на Арабатской стрелке дополнительно в круглосуточном режиме начали работу 4 полицейские станции", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в центральном офисе Интерпола увеличат штат делегатов Национальной полиции Украины.  

 

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Теги публикации: полиция, курорт, Херсонская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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