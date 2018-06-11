На курортах Херсонської області додатково запрацювали 4 поліцейські станції

Поліція на курортах буде чергувати в цілодобовому режимі

На курортах Херсонської області додатково в цілодобовому режимі почали роботу чотири поліцейські станції. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України в Twitter.

"Інформація для всіх, хто збирається відвідати курорти Херсонської області. З 10 червня на території населених пунктів Залізний Порт, Лазурне, Хорли і на Арабатській стрілці додатково в цілодобовому режимі розпочали роботу 4 поліцейські станції", - йдеться в повідомленні.

Інформація для всіх, хто збирається відвідати курорти Херсонщини



З 10 червня на території населених пунктів у с.Залізний Порт, смт Лазурне, с.Хорли та на Арабатській стрілці додатково в цілодобовому режимі почали роботу 4️⃣поліцейські станції.

Бажаємо безпечного відпочинку pic.twitter.com/F3lT8MSyCd — МВС України (@MVS_UA) June 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центральному офісі Інтерполу збільшать штат делегатів Національної поліції України.