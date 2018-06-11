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На курортах Херсонської області додатково запрацювали 4 поліцейські станції

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 10:04
Фото: (twitter.com/MVS_UA)
Фото: (twitter.com/MVS_UA)

Поліція на курортах буде чергувати в цілодобовому режимі

На курортах Херсонської області додатково в цілодобовому режимі почали роботу чотири поліцейські станції. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України в Twitter.

"Інформація для всіх, хто збирається відвідати курорти Херсонської області. З 10 червня на території населених пунктів Залізний Порт, Лазурне, Хорли і на Арабатській стрілці додатково в цілодобовому режимі розпочали роботу 4 поліцейські станції", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центральному офісі Інтерполу збільшать штат делегатів Національної поліції України.

 

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Теги публікації: полиция, курорт, Херсонская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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