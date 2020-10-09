Курорт Марса Алам в Египте – идеальное место для украинцев

Осенью большинство украинских граждан отправляются в Египет, где тепло, уютно и безопасно. Для большинства это стало традицией. Привлечение туристов со стороны египетских властей гарантируется путем отмены виз, самоизоляции и ПЛР-тестов. Каждый желающий может отправиться туда без каких-либо ограничительных мер.

В Египте есть несколько актуальных и устоявшихся курортов, но многие забывают о таком городе, как Марса Алам. Это уникальное по своей природе и красоте место. Отдельные категории путешественников называют это место "Марсом ". Киевский туристический агент Татьяна Дубровская попробует рассказать, чем же этот курорт стал привлекать туристов.

Девственная природа

Популярность связана со многими факторами. Ранее о курорте Марса Алам редко спрашивали, но ситуация изменилась. Это место является мечтой большого количества дайверов. Тут девственная природа с уникальным подводным миром, где есть необычные рыбы и красочные кораллы.

Курорт расположен в пустыне, что прибавляет ему аутентичности. Точное расположение – 120 км от Хургады. Отелей не так много, но между ними расстояние от 7 до 10 км, что делает отдых в каждом из них комфортным и незабываемым. Особых экскурсий на территории нет, поэтому приходиться как можно больше узнавать о морских тайнах.

Более подробную информацию о курорте, отелях и организованных турах можно узнать из сайта farvater.travel, где заодно есть возможность забронировать отдых на конкретную дату. Если остаются вопросы – следует воспользоваться обратной связью или напрямую позвонить менеджерам.

Чем заняться гостям?

Прогулки и экскурсии – одни из немногих развлечений. В местной фауне удастся найти уникальных обитателей подводного мира – морских черепах и коров. Эти животные не боятся людей, поэтому можно с легкостью подплывать к ним и делать даже селфи.

Рядом с морем можно поездить на квадроциклах. Для этого выделены специальные зоны в пустыне, где при соблюдении правил безопасности удастся получить много положительных эмоций. Море очень приятное. Можно плавать несколько часов и не уставать.

Актуальные цены

Марса Алам понравится тем, кто хочет в одиночку или по-семейному отдохнуть без лишнего вмешательства. Четыре звезды на двоих стоит как минимум 687 долларов. Пять звезд от 786 долларов с системой питания все включено. Рейсы организованы каждую субботу несколькими большими операторами. Но перед вылетом желательно сделать ПЛР-тест, чтобы гарантировать комфортные условия отдыха.