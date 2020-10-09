Курорт Марса Алам в Єгипті - ідеальне місце для українців

Восени більшість українських громадян відправляються в Єгипет, де тепло, затишно і безпечно. Для більшості це стало традицією. Залучення туристів з боку єгипетської влади гарантується шляхом скасування віз, самоізоляції і ПЛР-тестів. Кожен бажаючий може відправитися туди без будь-яких обмежувальних заходів.

В Єгипті є кілька актуальних і усталених курортів, але багато хто забуває про таке місто, як Марса Алам. Це унікальне за своєю природою і красою місце. Окремі категорії мандрівників називають це місце "Марсом". Київський туристичний агент Тетяна Дубровська спробує розповісти, чим же цей курорт став приваблювати туристів.

Незаймана природа

Популярність пов'язана з багатьма факторами. Раніше про курорт Марса Алам рідко запитували, але ситуація змінилася. Це місце є мрією великої кількості дайверів. Тут незаймана природа з унікальним підводним світом, де є незвичайні риби та барвисті корали.

Курорт розташований в пустелі, що додає йому автентичності. Точне розташування – 120 км на південь від Хургади. Готелів не так багато, але між ними відстань від 7 до 10 км, що робить відпочинок в кожному з них комфортним і незабутнім. Особливих екскурсій на території немає, тому доводиться якомога більше дізнаватися про морських таємниці.

Більш детальну інформацію про курорт, готелі і організовані тури можна дізнатися з сайту farvater.travel, де заодно є можливість забронювати відпочинок на конкретну дату. Якщо залишаються питання – слід скористатися зворотнім зв'язком або напряму подзвонити менеджерам.

Чим зайнятися гостям?

Прогулянки та екскурсії – одні з небагатьох розваг. У місцевій фауні вдасться знайти унікальних мешканців підводного світу – морських черепах і корів. Ці тварини не бояться людей, тому можна з легкістю підпливати до них і робити навіть селфі.

Поруч з морем можна поїздити на квадроциклах. Для цього виділені спеціальні зони в пустелі, де при дотриманні правил безпеки вдасться отримати багато позитивних емоцій. Море дуже приємне. Можна плавати кілька годин і не втомлюватися.

Актуальні ціни

Марса Алам сподобається тим, хто хоче поодинці або по-сімейному відпочити без зайвого втручання. Чотири зірки на двох коштує як мінімум 687 доларів. П'ять зірок від 786 доларів з системою харчування все включено. Рейси організовані щосуботи декількома великими операторами. Але перед вильотом бажано зробити ПЛР-тест, щоб гарантувати найкомфортніші умови відпочинку.