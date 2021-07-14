"Куратора разведки ДНР" отпустили из-под стражи. Он оказался непричастным к катастрофе МН17

По его словам, следствие в деле его подзащитного завершено, а сам Кунавин выпущен из СИЗО. Обвинительный акт передан в суд.

"Дело в конце июня было направлено в Шевченковский районный суд для рассмотрения по существу, 2 июля состоялось подготовительное заседание. Мера пресечения Кунавину была изменена 9 июня с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - сообщил юрист.

Он отметил, что подзащитному вменяют "финансирование терроризма" (ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса) и "причастность к созданию террористической организации" (ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса).

Финансирование терроризма заключается в том, что Кунавин якобы пытался торговать семенами подсолнуха и топливом и платил налоги в "ДНР". Статья о "создании террористической организации" появилась из-за якобы причастности обвиняемого к созданию "Главного разведывательного управления" боевиков на Донбассе.

Адвокат Корнага отметил, что первоначальные заявления украинских правоохранителей о возможной причастности его подзащитного к делу МН17 не подтвердились. Осенью 2020 года Кунавина по этому делу допросила Международная следственная группа и не получила от него никакой информации, отметил адвокат.

"На сегодня у нас в деле нет ни слова о "Боинге", никаких обвинений по этому эпизоду. Прокурор сам в суде подтвердил, что Кунавин к "Боингу" никакого отношения не имеет", - подчеркнул защитник.

Он также называет сфальсифицированными обнародованные СБУ записи телефонных переговоров Кунавина с сотрудниками "разведуправления" ДНР Сергеем Дубинским ("Хмурый") и Леонидом Харченко ("Крот") – обвиняемыми по делу МН17.