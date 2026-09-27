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"Куратор" РПЦ в Україні та екс-нардеп Новинський отримав сербське громадянство: деталі

00:17 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Маловічко
"Куратор" РПЦ в Україні та екс-нардеп Новинський отримав сербське громадянство: деталі Фото: екс-нардеп Вадим Новинський (з відкритих джерел)
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Куратор Російської православної церкви (РПЦ) в Україні, а також екс-нардеп Вадим Новинський, підозрюваний у держзраді, отримав сербське громадянство.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сербську "Радіо Свобода".

Рішення про надання Новинському громадянства було опубліковано у п'ятницю, 25 вересня, у "Службовому гласнику" - офіційному віснику Сербії. На день раніше документ підписав прем'єр-міністр країни Джуро Мацут.

У рішенні, яке дозволяє обійти звичайну процедуру, уряд Сербії посилається на положення закону, згідно з яким іноземний громадянин може отримати сербське громадянство у прискореному порядку, якщо це є "цікавим" для держави.

Уряд Сербії на момент публікації матеріалу не відповів на запитання "Радіо Свободи" про те, чому Новинському надали громадянство і в чому його інтерес для Сербії.

На запитання журналістів також не відповіло Міністерство внутрішніх справ Сербії.

Таким чином, Новинський опинився серед сотень іноземних громадян, яким влада Сербії на чолі з Сербською прогресивною партією Олександра Вучича надала сербські паспорти за прискореною процедурою.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року сербське громадянство у такий спосіб отримали також сотні громадян Росії. Раніше "Радіо Свобода" встановило, що багато хто з них був пов'язаний з режимом Володимира Путіна.

Хто такий Вадим Новинський

Новинський був депутатом від "Партії регіонів", а згодом очолював фракцію "Опозиційного блоку". 2022 року він склав депутатські повноваження, а 2023 року проти нього Україна ввела санкції.

У січні 2025 року йому оголосили підозру в держзраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. Він стверджує, що був змушений залишити Україну через попередження про можливе кримінальне переслідування.

Нагадаємо, минулого року ДБР повідомило про підозру олігарху Вадиму Новинському. Він є так званим куратором РПЦ в Україні.

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