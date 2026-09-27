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"Куратор" РПЦ в Украине и экс-нардеп Новинский получил сербское гражданство: детали

00:17 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
"Куратор" РПЦ в Украине и экс-нардеп Новинский получил сербское гражданство: детали Фото: экс-нардеп Вадим Новинский (с открытых источников)
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Куратор Русской православной церкви (РПЦ) в Украине, а также экс-нардеп Вадим Новинский, подозреваемый в госизмене, получил сербское гражданство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сербскую "Радио Свобода".

Решение о предоставлении Новинскому гражданства было опубликовано в пятницу, 25 сентября, в "Службеном гласнике" - официальном вестнике Сербии. Днем ранее документ подписал премьер-министр страны Джуро Мацут.

В решении, которое позволяет обойти обычную процедуру, правительство Сербии ссылается на положение закона, согласно которому иностранный гражданин может получить сербское гражданство в ускоренном порядке, если это представляет "интерес" для государства.

Правительство Сербии на момент публикации материала не ответило на вопросы "Радио Свободы" о том, почему Новинскому предоставили гражданство и в чем заключается его интерес для Сербии.

На вопросы журналистов также не ответило Министерство внутренних дел Сербии.

Таким образом, Новинский оказался среди сотен иностранных граждан, которым власти Сербии во главе с Сербской прогрессивной партией Александра Вучича предоставили сербские паспорта по ускоренной процедуре.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года сербское гражданство таким способом получили также сотни граждан России. Ранее Радио Свободная Европа установило, что многие из них были связаны с режимом Владимира Путина.

Кто такой Вадим Новинский

Новинский был депутатом от "Партии регионов", а впоследствии возглавлял фракцию "Оппозиционного блока". В 2022 году он сложил депутатские полномочия, а в 2023 году против него Украина ввела санкции.

В январе 2025 года ему объявили подозрение в госизмене и разжигании религиозной розни. Он утверждает, что был вынужден покинуть Украину из-за предупреждений о возможном уголовном преследовании.

Напомним, в прошлом году ГБР сообщило о подозрении олигарху Вадиму Новинскому. Он является так называемым "куратором" РПЦ в Украине.

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