На Курахівському напрямку ворог 40 разів пробував прорвати українську оборону, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 164 бойові зіткнення. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках. На Курахівському напрямку ворог здійснив 40 спроб прорвати українську оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

На Харківському напрямку противник безуспішно намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Стариці. Водночас ворожа авіація атакувала населений пункт Малі Проходи керованими бомбами.

Куп’янський напрямок. Ворог проводив наступальні дії біля Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого. Дев'ятнадцять боїв завершено, сім – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

Краматорський напрямок: ворог тричі штурмував наші позиції поблизу Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку за підтримки бомбардувальної авіації ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного та Щербинівки. Всі атаки агресора відбито.

Від початку цієї доби противник 25 разів атакував у районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру, що на Покровському напрямку. Наші захисники відбили 24 атаки, одне бойове зіткнення – ще триває.

На Курахівському напрямку ворог також здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. Тридцять два бойові зіткнення завершено, ще два – досі тривають.

На Времівському напрямку противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Роздольного та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено п’ять спроб окупантів атакувати наші позиції.

На інших напрямках — без особливих змін.