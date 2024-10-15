На Кураховском направлении враг 40 раз пытался прорвать украинскую оборону, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 164 боевых столкновений. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях. На Кураховском направлении враг предпринял 40 попыток прорвать украинскую оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать наши позиции у Волчанска и Старицы. В то же время вражеская авиация атаковала населенный пункт Малые Проходы управляемыми бомбами.

Купянское направление. Враг проводил наступательные действия возле Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого. Девятнадцать боев завершено, семь – еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

Краматорское направление: враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации враг совершил девять штурмовых действий. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного и Щербиновки. Все атаки агрессора отражены.

С начала этих суток противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Променя, Красного Яра, Селидова и Крутого Яра, что на Покровском направлении. Наши защитники отбили 24 атаки, одно боевое столкновение еще продолжается.

На Кураховском направлении враг также предпринял 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукурино, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Екатериновки. Тридцать два боевых столкновения завершено, еще два – продолжаются до сих пор.

На Времиевском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны возле Раздольного и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение недалеко от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.

На других направлениях — без особых изменений.