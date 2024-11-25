Курахівський напрямок - найважчий. Зеленський заслухав доповідь Сирського про фронт

Ситуація на фронті

За минулу добу, 24 листопада, на фронті відбулося 217 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої спостерігалися на Покровському та Курахівському напрямках.

Від початку повномасштабної війни РФ втратила понад 732 тисяч одиниць військових. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1610 загарбників.

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