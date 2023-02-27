Кураховка под обстрелом: уже известно об одном погибшем
Фото: из-за атаки россиян Кураховки Донецкой области 27 февраля погиб человек (иллюстрация/GettyImages)
Прямо сейчас российские оккупанты обстреливают село Кураховка Донецкой области. Уже известно об одном погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Россияне обстреливают пгт. Кураховка Кураховской общины. Есть информация об одном погибшем гражданском. Обстрел продолжается", - рассказал он.
Как сообщалось, в Константиновке (Донецкая область) сегодня днем, 27 февраля, раздались взрывы. Местные жители отмечают, что оккупанты, вероятно, обстреляли город.
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