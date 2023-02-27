Кураховка под обстрелом: уже известно об одном погибшем

Прямо сейчас российские оккупанты обстреливают село Кураховка Донецкой области. Уже известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Россияне обстреливают пгт. Кураховка Кураховской общины. Есть информация об одном погибшем гражданском. Обстрел продолжается", - рассказал он. Как сообщалось, в Константиновке (Донецкая область) сегодня днем, 27 февраля, раздались взрывы. Местные жители отмечают, что оккупанты, вероятно, обстреляли город.