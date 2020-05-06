Курс доллара ускорил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 6 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,90 гривен за доллар, курс в покупке до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 29,08 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8700 - 26,9000 грн/доллар, евро 29,0518 - 29,0842 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3596 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8700 26,9000 EUR/UAH 29,0518 29,0842 RUB/UAH 0,3591 0,3596

Напомним, 5 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9400 - 26,9650 грн/доллар, евро 29,2999 - 29,3244 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3652 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 6 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,12 гривен за доллар, курс евро снизился на 10 копеек до 29,40 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,86 (26,86 - 5 мая), продажи - 27,12 (27,14 - 5 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,89 (28,97 - 5 мая), продажи - 29,40 (29,50 - 5 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,16 - 5 мая), продажи 3,69 (3,68 - 5 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 мая установлен на таком уровне: 26,9323 гривен за 1 доллар (-0,0451 грн). При этом курс доллара на 6 мая составляет 26,9774 гривен за 1 доллар.