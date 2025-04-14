Купувати квартиру у 2025 році чи чекати? Експерт пояснила ризики і вигоди

Чи буде зростання цін на житлову нерухомість

"На початку року, поки не працювали реєстри, ринок нерухомості завмер. Як тільки реєстри запрацювали – ринок набрав обертів і на зараз ситуація з попитом виглядає кращою, ніж до війни", – каже РБК-Україна експерт з нерухомості Олена Бондарук.

За її словами, попри війну, будівництво у багатьох містах активізується, а програма "єОселя" стимулює попит – на сьогодні є багато покупців, що купують житлову нерухомість за державними програмами.

Експерт також зауважила, що попит є, але він не перевищує пропозиції, тому говорити про значне зростання цін на житлову нерухомість не варто. Загалом ринок активний, але стабільний. Традиційно ціни знижують на неліквідних обʼєктах: великі площі, локації віддалені від метро або центру. Але це не тенденції – така ситуація на ринку завжди була.

Іпотека від держави оживила попит

Іпотечні програми стали однією з найдієвіших ініціатив держави за останні роки. "Великий попит має програма єОселя. 3% для пільгової категорії: військові, поліція, лікарі, викладачі. 7% для інших громадян. Під іпотечне кредитування підпадають обʼєкти до 3 років, з моменту введення в експлуатацію. Звичайна іпотека 19-19,5% річних", – зазначила Олена Бондарук.

Для придбання житла в іпотеку потрібно мати офіційний дохід, що дозволяє сплачувати кредит з надлишком. Або бути фізичною особою-підприємцем з аналогічним доходом. Для початку розгляду запиту на отримання іпотечного кредитування потрібно надати довідку про дохід з місця роботи за 6 місяців для найманих робітників і декларацію за рік для ФОПів.

Фото: Придбання житла в Іпотеку (Freepik.com)

Попередньо можна заповнити заявку на "Дія", пояснює експерт. Після попереднього погодження варто обрати банк і далі працювати з менеджером фінансової установи. Документи на обраний обʼєкт розглядаються на кредитному комітеті й при позитивному рішенні виділяються кошти на купівлю нерухомості. Мінімальний внесок по програмі єОселя – 20%, для позичальників до 25 років – 10%.

Державні програми активізували ринок нерухомості, особливий попит мають квартири в будинках до 3 років. Великий відсоток угод – кредитні або державні кошти за різними програмами компенсацій.

Купувати чи зачекати

При наявності стартового капіталу, стабільного доходу і бажання закріпитися в одному місті експерт радить не зволікати. Поки ще можна знайти квартири за "старими" цінами, і є можливості надані державою.

"Якщо є фінансова можливість купити нерухомість за власні заощадження або в кредит, вкладайте", – переконує Олена Бондарук.

На її думку, купувати житло у 2025 році можна і варто, якщо ви підготувалися, зважили всі за і проти, і не сподіваєтеся на "диво". При правильному виборі нерухомість окупає себе за 8–10 років. За декілька років здачі в оренду вкладенні кошти окупаються.