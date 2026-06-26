Купувати гаджети стало невигідно: Apple, Valve і Microsoft різко підняли ціни

Раніше генеральний директор Apple Тім Кук у коментарі WSJ заявив, що ситуація стала "незахищеною".

"Я ніколи не бачив нічого подібного в жодній сфері за понад 40 років", - заявив CEO техногіганта.

Масштаби подорожчання: від консолей до ноутбуків

Наразі у світі існує обмежена кількість компаній, здатних виробляти передові процесори та чіпи пам'яті, проте вони не в змозі задовольнити чималий попит. Через це топові бренди суттєво переписали цінники:

Valve: домашня ігрова система Steam Machine отримала стартову ціну 1049 доларів без контролера у комплекті. Компанія визнала, що консоль "значно перевищує бажану вартість".

Microsoft підвищила вартість консолі Xbox Series X на 1 ТБ на 150 доларів . Своєю чергою, цінники ноутбуків Surface зросли до 600 доларів.

Apple: зростання цін уже набуло чинності у США для iPad, Mac, домашніх продуктів і гарнітури Vision Pro.

Базовий iPad здорожчав з 349 до 449 доларів, новий комп'ютер MacBook Neo зріс у ціні з 599 до 669 доларів, а Apple Vision Pro тепер коштує 3699 доларів - на 200 доларів більше.

Найбільший удар припав на Mac Studio: версія з M4 Max стартує з 2499 доларів (замість 1999), а модифікація з M3 Ultra злетіла в ціні на 1300 доларів - до 5299 доларів.

У США ціни на iPhone, Apple Watch та AirPods наразі залишаються незмінними до вересневих анонсів, проте на ринках Європи та Південної Америки подорожчання вже відбулося. Зокрема, у Франції базовий iPhone 17 за кілька днів здорожчав з 899 до 969 євро.

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Рух "Роби і латай" як відповідь на RAMpocalypse

У часи Другої світової війни у Великій Британії діяла урядова кампанія Make Do and Mend ("Роби і латай"), яка вчила громадян самостійно ремонтувати одяг задля зменшення кількості відходів.

Аналітики вважають, що в умовах сучасного RAMpocalypse споживачам варто повернутися до цієї філософії і колективно відмовитися від купівлі нових девайсів на найближчі рік-два без нагальної потреби.

"Якщо ринок покірно прийме нові ціни, вони вже не знизяться навіть після здуття ШІ-бульбашки", - зазначають експерти.

Крім того,з'являються бренди, що займаються ремонтом чи збіркою техніки з нуля. Наприклад, смартфони Fairphone можна самостійно розібрати та зібрати за лічені хвилини, а ноутбуки Framework піддаються повному розбиранню без спеціальних навичок.

Якщо ж пристрій не підлягає відновленню, першим кроком споживачів може стати звернення до магазинів відновленої техніки.

Купівля сертифікованих вживаних пристроїв минулорічних флагманських лінійок із хорошими знижками та підтримка місцевих незалежних майстерень стануть надійними способами повернути контроль над власними фінансами та гаджетами.