Купуємо запчастини для авто: як відрізнити підробку від справжньої

Кожен виробник автокомпонентів може привести хоч дюжину маркерів, які відрізняють його справжню деталь від підробленої. І цими підказками варто користуватись. Але крім того можна виокремити кілька універсальних порад, які дадуть змогу уникнути покупки контрафакту. Наголосимо, що небезпеку для автомобіліста становлять у першу чергу саме підробки – деталі з маркуванням того чи іншого відомого виробника, але насправді вироблені не ним. Поговоримо про це, але спочатку нагадаємо, чому неякісні деталі можуть бути небезпечними.

Чому підробки – завжди погано

Коли автовиробники почали використовувати деталі з дорогої сировини та з особливими властивостями, тоді в магазинах запчастин та на СТО і з’явилися підробки у масових масштабах.

Вузли і агрегати сучасних машин вимагають витратної розробки, тривалих випробувань і часом – низки офіційних погоджень. Все це замикається на фінансові витрати, чим і користуються надто хитрі виробники контрафактної продукції. Нічого не витративши на дослідження і тести, вони часто продукують свої підробки, грубо кажучи, за результатами геометричних обмірів деталі і візуального "аналізу" матеріалу. Не дивно, що "спроектована" в такий спосіб запчастина працює зовсім не так, як справжня.

Як уникнути деталей-підробок

У виробництві та збуті деталей "під чужим прапором" є чимало спільних правил, і знаючи їх, можна більш-менш гарантовано уникнути такої покупки.

Ознайомтеся з запчастинами для вашої моделі, які найчастіше підробляють – це свого роду група ризику;

Уникайте купувати деталі групи ризику на авторинках та в інших місцях, де важко ідентифікувати статус продавця і отримати гарантію на куплену деталь;

Заведіть собі за правило купувати деталі у перевірених точках продажу, які працюють з великими оптовими постачальниками автокомпонентів;

Однозначно відмовляйтеся від деталей з маркерами низької культури виробництва: неправильне накреслення логотипу, помилки у написах, неякісна поліграфія упаковки, необроблені після лиття краї деталей, непрофарбовані зони на поверхні деталі тощо;

Уникайте явно дешевих деталей. Перед покупкою слід мати уявлення про реальну ціну на потрібну запчастину, отримавши інформацію, наприклад, на сайті виробника або його офіційного представника в нашій країні. Допустиме відхилення може бути не більше 5%;

Звертайтесь на гарячу лінію (лінію якості) виробника, де вам можуть підказати ознаки справжньої чи підробної деталі;

Користуйтесь допомогою самого виробника деталі. Деякі з провідних виробників автокомпонентів мають систему боротьби з підробками – через систему нумерації, QR-кодів, голографічних міток-стікерів тощо.

Коротко

Не забувайте про те, що крім бездоганного (будемо так вважати) оригіналу і відвертих підробок є такий собі середній сегмент – цілком прийнятні за якістю деталі-аналоги від брендів-середнячків. Вони відомі для кожної поширеної моделі, і розповісти подробиці про них вам можуть на СТО, які спеціалізуються на машинах вашої марки. До речі, самі СТО теж можуть служити таким собі гарантом якості. Адже коли ви купуєте запчастини через майстерню, ви отримуєте гарантію не тільки на роботу, а й на встановлені деталі.