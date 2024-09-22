Покупаем запчасти для авто: как отличить подделку от настоящей

Каждый производитель автокомпонентов может привести хоть дюжину маркеров, отличающих его подлинную деталь от поддельной. И этими подсказками следует пользоваться. Но кроме того можно выделить несколько универсальных советов, позволяющих избежать покупки контрафакта. Отметим, что опасность для автомобилиста представляют в первую очередь именно подделки – детали с маркировкой того или иного известного производителя, но действительно произведенные не им. Поговорим об этом, но сначала напомним почему некачественные детали могут быть опасными.

Почему подделки – всегда плохо

Когда автопроизводители начали использовать детали из дорогостоящего сырья и особых свойств, тогда в магазинах запчастей и на СТО и появились подделки в массовых масштабах.

Узлы и агрегаты современных машин требуют затратной разработки, длительных испытаний и подчас ряда официальных согласований. Все это замыкается на финансовые затраты, чем пользуются слишком хитрые производители контрафактной продукции. Ничего не израсходовав на исследования и тесты, они часто продуцируют свои подделки, грубо говоря, по результатам геометрических обмеров детали и визуального "анализа" материала. Неудивительно, что спроектированная таким образом запчасть работает совсем не так, как настоящая.

Как избежать деталей-подделок

В производстве и сбыте деталей "под чужим флагом" есть немало общих правил, и зная их, можно более или менее гарантированно избежать такой покупки.

Ознакомьтесь с запчастями для вашей модели, которые подделывают чаще всего – это своего рода группа риска;

Избегайте покупать детали группы риска на авторынках и других местах, где трудно идентифицировать статус продавца и получить гарантию на купленную деталь;

Заведите себе правило покупать детали в проверенных точках продаж, которые работают с крупными оптовыми поставщиками автокомпонентов;

Однозначно отказывайтесь от деталей с маркерами низкой культуры производства: неправильное начертание логотипа, ошибки в надписях, некачественная полиграфия упаковки, необработанные после литья края деталей, непрокрашенные зоны на поверхности детали;

Избегайте заведомо дешевых деталей. Перед покупкой следует иметь представление о реальной цене на нужную запчасть, получив информацию, например, на сайте изготовителя или его официального представителя в нашей стране. Допустимое отклонение может быть не более 5%;

Обращайтесь на горячую линию (линию качества) изготовителя, где вам могут подсказать признаки подлинной или поддельной детали;

Используйте самого производителя детали. Некоторые из ведущих производителей автокомпонентов имеют систему борьбы с подделками – через систему нумерации, QR-кодов, голографических меток-стикеров и т.д.

Кратко

Не забывайте о том, что кроме безупречного (будем так считать) оригинала и откровенных подделок есть средний сегмент – вполне приемлемые по качеству детали-аналоги от брендов-среднячков. Они известны для каждой распространенной модели, и рассказать подробности о них могут на СТО, которые специализируются на машинах вашей марки. Кстати, сами СТО тоже могут служить неким гарантом качества. Ведь когда вы приобретаете запчасти через мастерскую, вы получаете гарантию не только на работу, но и на установленные детали.