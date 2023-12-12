Купуємо бите авто з США: ТОП-5 небезпек машини після ДТП

Канал постачання в Україну авто з заокеанських аукціонів, попри війну і пов’язані з нею проблеми логістики, знов запрацював. Але ризики купівлі розбитої машини для подальшого відновлення ніде не поділися. Чого покупцеві “битка” боятися найбільше?

Величезна різниця в цінах на авто та на ремонтні роботи в Україні і за океаном свого часу народила новий вид імпорту: машин, пошкоджених у ДТП в далекій Америці. Автомобілі, які відновлювати в США нерентабельно, ”на ура” розкуповуються нашими співгромадянами. Навіть після ретельного, повноцінного ремонту вони обходяться дешевше, ніж аналогічні екземпляри на внутрішньому вторинному ринку. Але не все так просто – є кілька принципових нюансів, які можуть легко зруйнувати сам принцип такої покупки.

Відразу зазначимо, що ризики, про які ми поговоримо нижче, давно відомі і не відлякують тисячі українських споживачів. Так, саме тисячі – але ж вам не хочеться потрапити у ту, скажімо, сотню або дюжину громадян, які обпіклись на покупці “битка” і втратили час, спокій і гроші?

У чому небезпека купівлі авто після ДТП в США

Ризиків справді чимало, при тому обійти їх з стовідсотковою гарантією не можуть навіть досвідчені маклери – така вже специфіка цього варіанту купівлі авто.

Не доїде. Сам момент купівлі лота на аукціоні добре відпрацьовані і як правило безпроблемний. Чого не скажеш про логістику постачання придбаної машини покупцеві: з одного з американських штатів (а країна це дуже велика) до морського порту, потім через океан до Європи, з Європи автовозом до України. Можливостей загубитися для придбаної машини тут більш ніж достатньо. І не важливо, з наміром це станеться чи випадково.

Сам момент купівлі лота на аукціоні добре відпрацьовані і як правило безпроблемний. Чого не скажеш про логістику постачання придбаної машини покупцеві: з одного з американських штатів (а країна це дуже велика) до морського порту, потім через океан до Європи, з Європи автовозом до України. Можливостей загубитися для придбаної машини тут більш ніж достатньо. І не важливо, з наміром це станеться чи випадково. Стан виявиться гірше , ніж здавалося. Навіть якщо автомобіль на далекому майданчику оцінює досвідчений агент, виявити усі недоліки в машині після ДТП непросто. Бувають приховані дефекти, бувають неправильно розшифровані ознаки пошкоджень А це значить, що після отримання покупки на вас чекають додаткові клопоти і витрати.

, ніж здавалося. Навіть якщо автомобіль на далекому майданчику оцінює досвідчений агент, виявити усі недоліки в машині після ДТП непросто. Бувають приховані дефекти, бувають неправильно розшифровані ознаки пошкоджень А це значить, що після отримання покупки на вас чекають додаткові клопоти і витрати. Підсумкова вартість вийде більше , ніж очікувалося. Доволі часто буває, що після ремонту і оформлення всіх паперів витрати власника перевищують ціну на цю саму модель на внутрішньому ринку. Причина – ті самі невраховані пошкодження, дефіцит чи несподіване подорожчання запчастин, примхи майстрів СТО врешті-решт.

, ніж очікувалося. Доволі часто буває, що після ремонту і оформлення всіх паперів витрати власника перевищують ціну на цю саму модель на внутрішньому ринку. Причина – ті самі невраховані пошкодження, дефіцит чи несподіване подорожчання запчастин, примхи майстрів СТО врешті-решт. Можливі технічні проблеми. Більш-менш важкі ДТП – а після геть незначних американські страховики машини в брухт не списують – потребують масштабного ремонту. Чи кожну дрібницю український майстер виконає так, як це прописано в технологічних картах японського, європейського чи американського автовиробника? Навіть самі лише демонтажні та монтажні роботи знижують надійність транспортного засобу, а що вже казати, наприклад, про відновлення силового каркаса кузова з високоміцної сталі або алюмінію? А коли його деталі мають змінну жорсткість? А коли йдеться про ізоляцію 400-вольтної батареї Tesla чи гібрида Mercedes? Йдеться про те, що машина після аварії не може вважатись настільки надійною, наскільки малий її пробіг.

Чому до “битків” варто придивитись

Звісно, попри комплект ризиків, покупка машини з американських аукціонів має вагомі плюси, і буде несправедливо про них не сказати.

Можливість зекономити . При правильних діях і при вдалому збігові обставин можна зекономити помітну суму – від кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів;

. При правильних діях і при вдалому збігові обставин можна зекономити помітну суму – від кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів; Можливість придбати молоду машину з малим пробігом. Так, вона буде після ремонту, але ті її системи, які не зачепила ДТП, будуть як нові, особливо якщо машина – з південних та багатів штатів. З Європи машини з пробігом до 30 – 50 тис. км на ринок надходять в рази рідше;

з малим пробігом. Так, вона буде після ремонту, але ті її системи, які не зачепила ДТП, будуть як нові, особливо якщо машина – з південних та багатів штатів. З Європи машини з пробігом до 30 – 50 тис. км на ринок надходять в рази рідше; Можливість отримати кращі агрегати. Деякі європейські моделі продаються за океаном з двигунами і трансмісіями, які вважаються більш довговічними (і цілком справедливо) – і яких немає на європейському ринку. Наприклад, йдеться про атмосферні або повнолітражні двигуни VW, яких важко знайти на європейських Golf, Jetta та Passat. Те саме з недовговічними автоматичними трансмісіями DSG, які для американських споживачів замінювали на класичні гідромеханічні АКП.

Деякі європейські моделі продаються за океаном з двигунами і трансмісіями, які вважаються більш довговічними (і цілком справедливо) – і яких немає на європейському ринку. Наприклад, йдеться про атмосферні або повнолітражні двигуни VW, яких важко знайти на європейських Golf, Jetta та Passat. Те саме з недовговічними автоматичними трансмісіями DSG, які для американських споживачів замінювали на класичні гідромеханічні АКП. Можливість стати власником рідкісної машини. Наприклад, можна привезти собі машину суто американської марки або певної відомої в Європі моделі, але з малопоширеним типом кузова – кабріолет, тарга.

Якщо коротко

Придбання пошкодженої машини за океаном – гарний шанс отримати свіже авто з прозорою історією за відносно невеликі гроші. Але шансів потрапити в халепу тут не на багато менше. Тож добре підготуйтеся, будьте уважні і відміряйте не сім разів, а сімнадцять. І якщо не хочете дуже ризикувати, почніть з аналізу внутрішнього українського ринку – ви певні, що серед двохсот тисяч його лотів немає нічого цікавого для вас?



