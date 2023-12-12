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Купуємо бите авто з США: ТОП-5 небезпек машини після ДТП

Вівторок 12 грудня 2023 07:57
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Купуємо бите авто з США: ТОП-5 небезпек машини після ДТП Фото: ТОП-5 небезпек машини після ДТП (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канал постачання в Україну авто з заокеанських аукціонів, попри війну і пов’язані з нею проблеми логістики, знов запрацював. Але ризики купівлі розбитої машини для подальшого відновлення ніде не поділися. Чого покупцеві “битка” боятися найбільше?

Про головні небезпеки купівлі машини після ДТП в Америці читайте в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки публікації були використані матеріали видань “Автоцентр”, Auto.Ria і Copart.

Величезна різниця в цінах на авто та на ремонтні роботи в Україні і за океаном свого часу народила новий вид імпорту: машин, пошкоджених у ДТП в далекій Америці. Автомобілі, які відновлювати в США нерентабельно, ”на ура” розкуповуються нашими співгромадянами. Навіть після ретельного, повноцінного ремонту вони обходяться дешевше, ніж аналогічні екземпляри на внутрішньому вторинному ринку. Але не все так просто – є кілька принципових нюансів, які можуть легко зруйнувати сам принцип такої покупки.

Відразу зазначимо, що ризики, про які ми поговоримо нижче, давно відомі і не відлякують тисячі українських споживачів. Так, саме тисячі – але ж вам не хочеться потрапити у ту, скажімо, сотню або дюжину громадян, які обпіклись на покупці “битка” і втратили час, спокій і гроші?

У чому небезпека купівлі авто після ДТП в США

Ризиків справді чимало, при тому обійти їх з стовідсотковою гарантією не можуть навіть досвідчені маклери – така вже специфіка цього варіанту купівлі авто.

  • Не доїде. Сам момент купівлі лота на аукціоні добре відпрацьовані і як правило безпроблемний. Чого не скажеш про логістику постачання придбаної машини покупцеві: з одного з американських штатів (а країна це дуже велика) до морського порту, потім через океан до Європи, з Європи автовозом до України. Можливостей загубитися для придбаної машини тут більш ніж достатньо. І не важливо, з наміром це станеться чи випадково.
  • Стан виявиться гірше, ніж здавалося. Навіть якщо автомобіль на далекому майданчику оцінює досвідчений агент, виявити усі недоліки в машині після ДТП непросто. Бувають приховані дефекти, бувають неправильно розшифровані ознаки пошкоджень А це значить, що після отримання покупки на вас чекають додаткові клопоти і витрати.
  • Підсумкова вартість вийде більше, ніж очікувалося. Доволі часто буває, що після ремонту і оформлення всіх паперів витрати власника перевищують ціну на цю саму модель на внутрішньому ринку. Причина – ті самі невраховані пошкодження, дефіцит чи несподіване подорожчання запчастин, примхи майстрів СТО врешті-решт.
  • Можливі технічні проблеми. Більш-менш важкі ДТП – а після геть незначних американські страховики машини в брухт не списують – потребують масштабного ремонту. Чи кожну дрібницю український майстер виконає так, як це прописано в технологічних картах японського, європейського чи американського автовиробника? Навіть самі лише демонтажні та монтажні роботи знижують надійність транспортного засобу, а що вже казати, наприклад, про відновлення силового каркаса кузова з високоміцної сталі або алюмінію? А коли його деталі мають змінну жорсткість? А коли йдеться про ізоляцію 400-вольтної батареї Tesla чи гібрида Mercedes? Йдеться про те, що машина після аварії не може вважатись настільки надійною, наскільки малий її пробіг.

Купуємо бите авто з США: ТОП-5 небезпек машини після ДТП

Чому до “битків” варто придивитись

Звісно, попри комплект ризиків, покупка машини з американських аукціонів має вагомі плюси, і буде несправедливо про них не сказати.

  • Можливість зекономити. При правильних діях і при вдалому збігові обставин можна зекономити помітну суму – від кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів;
  • Можливість придбати молоду машину з малим пробігом. Так, вона буде після ремонту, але ті її системи, які не зачепила ДТП, будуть як нові, особливо якщо машина – з південних та багатів штатів. З Європи машини з пробігом до 30 – 50 тис. км на ринок надходять в рази рідше;
  • Можливість отримати кращі агрегати. Деякі європейські моделі продаються за океаном з двигунами і трансмісіями, які вважаються більш довговічними (і цілком справедливо) – і яких немає на європейському ринку. Наприклад, йдеться про атмосферні або повнолітражні двигуни VW, яких важко знайти на європейських Golf, Jetta та Passat. Те саме з недовговічними автоматичними трансмісіями DSG, які для американських споживачів замінювали на класичні гідромеханічні АКП.
  • Можливість стати власником рідкісної машини. Наприклад, можна привезти собі машину суто американської марки або певної відомої в Європі моделі, але з малопоширеним типом кузова – кабріолет, тарга.

Купуємо бите авто з США: ТОП-5 небезпек машини після ДТП

Якщо коротко

Придбання пошкодженої машини за океаном – гарний шанс отримати свіже авто з прозорою історією за відносно невеликі гроші. Але шансів потрапити в халепу тут не на багато менше. Тож добре підготуйтеся, будьте уважні і відміряйте не сім разів, а сімнадцять. І якщо не хочете дуже ризикувати, почніть з аналізу внутрішнього українського ринку – ви певні, що серед двохсот тисяч його лотів немає нічого цікавого для вас?


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