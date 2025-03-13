На купівлю житла у Харківській області за програмою "єВідновлення" витратили стільки ж, як і в Києві: подробиці

Українці, які отримали змогу купити нове житло замість знищеного за допомогою житлового сертифіката "єВідновлення", не поспішають укладати угоди купівлі-продажу житла у столиці. Натомість громадяни охоче повертаються у прифронтові громади, купуючи житло на Харківщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю телеканалу "Рада".

За її словами, станом на початок березня за допомогою сертифікатів "єВідновлення" українці купили лише 800 нових квартир замість знищених. Натомість у Київській області вдвічі більше – 1,6 тисячі укладених угод купівлі-продажу.

"На житло у місті Київ було витрачено більше ніж 2 млрд гривень, натомість сума укладених угод купівлі-продажу у області – майже 4 млрд гривень. Про що це говорить? Відповідь очевидна – столиця з її рівнем життя і відповідно цінами підходить далеко не всім переселенцям, які через війну були змушені полишати свої домівки на сході України", - зауважила Шуляк.

Водночас вона додала, що дуже активно громадяни купують житло у областях, які знаходяться на прифронтових територіях. Замість знищеного житла вони купують нове, зокрема, у Харківський, Миколаївський, Дніпропетровській областях. Так, на Харківщині використано майже 1,5 тис. житлових сертифікатів "єВідновлення", на Миколаївщині – 538, Дніпропетровщині – 411.

"Це дуже показові цифри. Зокрема, візьмемо Харківщину, де загальна сума укладених угод перевищила 2 млрд гривень, попри те, що місто щодня під ворожими обстрілами. Вони красномовно свідчать, що наші громадяни не прагнуть залишатися в статусі ВПО, не хочуть бути переселенцями. З одного боку, це пояснюється привʼязаністю до своєї землі, до своєї домівки. З іншого боку, про недостатній рівень інтеграції у приймаючих громадах", - констатувала Шуляк.

Нардепка також додала, що у нинішньому році не планується якихось кардинальних змін у дії компенсаційного механізму "єВідновлення" – виплати продовжуватимуться за діючим алгоритмом. Водночас, наголосила Шуляк, очікується рішення Кабміну про розширення програми "єВідновлення" для тих українців, чиє зруйноване житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

"Компенсацію потрібно продовжувати виплачувати, оскільки зараз це запорука того, що в Україну будуть повертатися ті її громадяни, які були змушені тікати від війни за кордон. Нагадаю, йдеться про щонайменше 7 млн громадян і наша задача – знайти можливість їх повернути. Головні три бажання українців на сьогодні – перемога, робота і власне житло. Тому програма "єВідновлення" надзвичайно важлива", - підкреслила Шуляк.

Вона також зазначила, що загальна сума коштів, які українцям погодили у якості компенсації "єВідновлення" вже перетнула відмітку у 20 млрд гривень. Більше того, нещодавно розпочався етап програми, за яким кошти на нове житло почати отримувати безпосередньо переселенці. Так, вже видано понад 5 тисяч житлових сертифікатів "єВідновлення", які ВПО вже почали обмінювати на нове житло. Загальна сума угод купівлі-продажу, укладених з грудня 2024 року в обмін на житлові сертифікати "єВідновлення", вже перевищила 6,5 млрд гривень.