На покупку жилья в Харьковской области по программе "єВідновлення" потратили столько же, как и в Киеве: подробности

Украинцы, которые получили возможность купить новое жилье вместо уничтоженного с помощью жилищного сертификата "єВідновлення", не спешат заключать сделки купли-продажи жилья в столице. Зато граждане охотно возвращаются в прифронтовые громады, покупая жилье на Харьковщине, Николаевщине, Днепропетровщине.

Об этом заявила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу "Рада".

По ее словам, по состоянию на начало марта с помощью сертификатов "єВідновлення" украинцы купили лишь 800 новых квартир вместо уничтоженных. Зато в Киевской области вдвое больше - 1,6 тысячи заключенных сделок купли-продажи.

"На жилье в городе Киев было потрачено более 2 млрд гривен, зато сумма заключенных сделок купли-продажи в области - почти 4 млрд гривен. О чем это говорит? Ответ очевиден - столица с ее уровнем жизни и соответственно ценами подходит далеко не всем переселенцам, которые из-за войны были вынуждены оставлять свои дома на востоке Украины", - отметила Шуляк.

В то же время она добавила, что очень активно граждане покупают жилье в областях, которые находятся на прифронтовых территориях. Вместо уничтоженного жилья они покупают новое, в частности, в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях. Так, на Харьковщине использовано почти 1,5 тыс. жилищных сертификатов "єВідновлення", на Николаевщине - 538, Днепропетровщине - 411.

"Это очень показательные цифры. В частности, возьмем Харьковскую область, где общая сумма заключенных сделок превысила 2 млрд гривен, несмотря на то, что город ежедневно под вражескими обстрелами. Они красноречиво свидетельствуют, что наши граждане не стремятся оставаться в статусе ВПЛ, не хотят быть переселенцами. С одной стороны, это объясняется привязанностью к своей земле, к своему дому. С другой стороны, о недостаточном уровне интеграции в принимающих общинах", - констатировала Шуляк.

Нардеп также добавила, что в нынешнем году не планируется каких-то кардинальных изменений в действии компенсационного механизма "єВідновлення" - выплаты будут продолжаться по действующему алгоритму. В то же время, отметила Шуляк, ожидается решение Кабмина о расширении программы "єВідновлення" для тех украинцев, чье разрушенное жилье находится на временно оккупированных территориях.

"Компенсацию нужно продолжать выплачивать, поскольку сейчас это залог того, что в Украину будут возвращаться те ее граждане, которые были вынуждены бежать от войны за границу. Напомню, речь идет о как минимум 7 млн граждан и наша задача - найти возможность их вернуть. Главные три желания украинцев на сегодня - победа, работа и собственное жилье. Поэтому программа "єВідновлення" чрезвычайно важна", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что общая сумма средств, которые украинцам согласовали в качестве компенсации "єВідновлення" уже пересекла отметку в 20 млрд гривен. Более того, недавно начался этап программы, по которому средства на новое жилье начать получать непосредственно переселенцы. Так, уже выдано более 5 тысяч жилищных сертификатов "єВідновлення", которые ВПО уже начали обменивать на новое жилье. Общая сумма сделок купли-продажи, заключенных с декабря 2024 года в обмен на жилищные сертификаты "єВідновлення", уже превысила 6,5 млрд гривен.