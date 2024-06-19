Купівля житла, оренда, іпотека: НБУ оцінив ситуацію на ринку нерухомості

Попит на житлову нерухомість в Україні поволі зростає, але залишається значно нижчим, ніж до повномасштабної війни. Очікувати значного зростання попиту не варто.
Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.
За її словами, НБУ слідкує за кількістю угод на ринку. "Так от, кількість угод зараз вдвічі нижча, ніж вона була раніше", - сказала вона.
Дадашова повідомила, що кількість угод зростає "з місяця в місяць, квартал в квартал, але це стосується передусім вторинного ринку".
"Первинний ринок досить стабільно на низьких показниках. Там досить низькі обсяги угод. І зараз насправді безпекові ризики і невизначеність значно стримують інвестування в житло на ранніх стадіях будівництва. А за відсутності інвестицій фактично пропозиція житла не поповнюється новими об’єктами, які були би побудовані повністю або значною мірою під час воєнного стану", - розповіла представниця НБУ.
Те, що зараз заявляється на первинному ринку - це добудова, або введення в експлуатацію, сказала Дадашова.
"Надалі попит на житло навряд чи зростатиме стрімко. Його підживлюватимуть державні програми та зростання доходів населення. Водночас зберігатимуть свою дію і чинники, що значно демотивують придбавати житло: суттєва невизначеність перебігу бойових дій та високі безпекові ризики", - йдеться в огляді НБУ.
За даними НБУ, на вторинному ринку ціни на житло зростають, проте ця тенденція швидше відображає рух обмінного курсу, а не зміну фундаментальних факторів попиту та пропозиції. Угоди на ринку все ще укладають з дисконтом від заявлених в оголошеннях цін, хоча дисконти зменшуються.
Заявлені ціни на первинному ринку нерухомості також зростають. З початку року найпомітніше здорожчало житло в Ужгороді - на 15% та у Львівській області - на 14%, тоді як у Києві - лише на 2%.
"Подальше підвищення цін на первинному ринку робить вартість квадратного метра житла співмірною, а подекуди і вищою за вартість житла на вторинному ринку. З урахуванням ризиків недобудови та вартості ремонту суттєва цінова перевага – на боці вторинного житла", - додали в НБУ.
За даними НБУ, оренда житла надалі дорожчала. Орендну ставку підвищують, у тому числі за вже винайнятим житлом.
"Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегмента ринку в Києві. Нині середня вартість квартири в столиці еквівалентна десяти рокам її оренди", - йдеться в огляді.
Заданими НБУ, частка іпотеки в угодах купівлі житла досить незначна - 5,4%. Однак цей показник суттєво вищий, ніж перед повномасштабним вторгненням. Майже всі іпотечні угоди укладені за програмою єОселя, від роботи якої дедалі більше залежить попит в окремих сегментах ринку житла. За умовами єОселі кредитується придбання нових готових об’єктів (не старше 10 років) та об’єктів на пізніх стадіях будівництва, зазначають в НБУ
Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири з початку року зросла на 5,1% до 6 942 гривень у травні 2024 року.
Ціни на житлову нерухомість в Україні у першому кварталі 2024 року, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%.