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Купівля-продаж авто через "Дію": у МВС розповіли, коли будуть потрібні лише два смартфони

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 11:56
Купівля-продаж авто через "Дію": у МВС розповіли, коли будуть потрібні лише два смартфони Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З червня зареєструвати автомобіль можна буде безпосередньо в салоні, в серпні номери можна буде придбати онлайн, а у вересні весь процес купівлі-продажу авто переводиться в цифровий варіант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка агентству "Інтерфакс-Україна".

"Уже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант - в "Дію". Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони у них", - сказав він.

За його словами, ліквідують обов'язкову технічну експертизу і "людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі - технічна експертиза залишиться тільки при першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто".

Він також повідомив, що реєстрація автомобіля автосалонами буде можлива вже в червні. "Людина приходить в автосалон, купує автомобіль і отримує там техпаспорт і номерний знак. Тобто, в сервісний центр громадянину не потрібно буде приїжджати", - додав міністр.

Крім того, за словами Клименка, буде скасовано транзитні номери, яких видавалося на рік приблизно півтора мільйона.

"У серпні плануємо ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати онлайн на 10 діб і придбати у зручний час", - розповів глава МВС.

Нагадаємо, в Україні готують експериментальний проект, який надасть можливість подання заяви та декларацію на житлову субсидію "в один клік" в онлайн-кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України або на Порталі "Дія"

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