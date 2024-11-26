Купівля квартири за переуступкою: на які ризики варто звертати увагу

Що таке переуступка

Переуступка квартири – це угода, за якою інвестор передає право власності на нерухомість іншій особі ще до завершення будівництва. Цей процес передбачає переоформлення майнових прав із початкового покупця (інвестора) на нового власника.

Інакше кажучи, переуступка дозволяє придбати квартиру у новобудові в інвестора до офіційного введення будинку в експлуатацію. Після завершення будівництва новий власник зможе оформити квартиру на себе.

"За умовами такої угоди, ви отримаєте право зареєструвати квартиру на себе, коли забудовник завершить всі роботи, а держава визнає, що будинок дійсно придатний до життя", – зазначає Остапчук.

Переваги купівлі житла за переуступкою

Покупка квартири за переуступкою може бути вигідною, якщо дотримуватися обачності та правильно оцінювати ризики.

Доступна ціна. Вартість таких квартир, як правило, нижча, ніж у забудовника. За даними OLX, квартири за переуступкою коштують у середньому на 10% дешевше за ринкові ціни.

Швидке заселення. Найчастіше такі угоди укладаються напередодні введення будинку в експлуатацію, що дозволяє уникнути довгого очікування завершення будівництва.

Вигідні умови. У процесі будівництва інвестори часто обирають квартири з кращим плануванням, виглядом із вікна чи розташуванням на оптимальних поверхах. Придбати таку квартиру за переуступкою може бути простіше, ніж знайти схожий варіант напряму в забудовника.

Менші ризики довгобуду. Покупка ближче до завершення будівництва значно знижує шанси стати жертвою затримок.

На що варто звернути увагу при купівлі квартири за переуступкою

Придбання квартири за переуступкою також має свої ризики.

Додаткові витрати. Деякі забудовники вимагають сплатити комісію (близько 5% від вартості квартири) за передачу майнових прав. Також до стандартних витрат додаються податки: 5% прибуткового податку, 1,5% військового збору та 1% до Пенсійного фонду.

Репутація забудовника. Важливо ретельно перевіряти забудовника. Недобудови, проблемні об'єкти чи невирішені юридичні питання можуть стати причиною серйозних проблем.

Кредитні зобов'язання. Якщо квартира перебуває в іпотеці, усі боргові зобов'язання автоматично переходять до нового власника. Необхідно детально ознайомитися з умовами кредитного договору.

Юридичні питання. Після укладання договору усі претензії щодо нерухомості потрібно буде вирішувати із забудовником, а не з початковим власником.

"При виникненні будь-яких проблем повʼязаних з квартирою – відповідальний за це стає девелопер, тож варто дуже ретельно перевірити його перед придбанням житла. Проблемні обʼєкти, недобудови, або неузгоджені документи на будівництво можуть бути червоними прапорцями", – розповідає Остапчук.

Популярність переуступки на ринку

За статистикою OLX, оголошення про продаж квартир за переуступкою отримують на 26% більше відгуків, ніж стандартні пропозиції на первинному ринку. Це свідчить про високу популярність такого способу купівлі серед тих, хто прагне придбати житло у новобудові.

Однак важливо пам'ятати: приваблива ціна не завжди гарантує безпроблемну угоду. Ретельна перевірка документів і репутації забудовника допоможе уникнути неприємностей і зробить вашу покупку безпечною та вдалою.