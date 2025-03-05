Купівля авто зі США: яка вартість та скільки чекати на прибуття

Зміст:

У січні 2025 року в Україні було зареєстровано майже 2,6 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому кількість ввезених американських електричних автомобілів майже зрівнялася з кількістю бензинових – 41 проти 42 відсотків відповідно.

Загалом у 2024 році українці придбали майже 42 тисячі вживаних легковиків зі США, що складає 19% від усіх вживаних автомобілів, зареєстрованих в Україні за той рік. Порівняно з 2023 роком, попит на вживані авто зі США зріс на 46%.

Як купити авто зі США

В Україні існує багато компаній, які займаються купівлею та доставкою вживаних автомобілів зі США, зазвичай через аукціони або посередників. Найчастіше купують як майже нові авто з пошкодженнями, так і б/в машини з різними проблемами – від незначних ушкоджень, які легко ремонтуються, до серйозних аварійних пошкоджень чи механічних несправностей, що потребують дорогого ремонту. Хоч автомобілі й перевозяться зі Сполучених Штатів, але придбати можна також європейські та азійські бренди.

Клієнт визначається з маркою, моделлю, кольором, роком випуску, пробігом і бюджетом автомобіля. Після визначення вимог, відповідна компанія надає кілька варіантів автомобілів, що відповідають критеріям. Це може бути приблизно від 1 до 20 варіантів на день, які можуть знаходитися як в США, так і вже в Україні.

"Клієнт надає характеристики автомобіля, і ми починаємо шукати його на аукціонах. Так, ми можемо знайти автомобіль, що повністю відповідає заданим вимогам. Це може зайняти від 3 до 4 місяців. Іноді при пошуку ми знаходимо автомобіль навіть з кращим коефіцієнтом ціни та якості, ніж першочергово хотів клієнт", - розповів РБК-Україна керівник компанії StarCars Іван Товмасян.

Після того, як клієнт обирає автомобіль, компанія перевіряє його історію через відповідні сервіси (Carfax, AutoCheck, CheckThatVIN тощо). Перевірка транспортного засобу в американській страховій базі дозволяє дізнатися, чи автомобіль використовувався в прокаті, потрапляв в аварії, був затоплений або пошкоджений природними стихіями.

"Після того, як клієнт визначаються з маркою автомобіля, він також уточнює рік випуску, бажаний пробіг і бюджет, в рамках якого авто має бути доставлене в Україну, включаючи витрати, щоб розмитнити, поставити на облік та провести ремонт. Або ж, наприклад, клієнт може вибрати варіант лише з розмитненням, залишаючи ремонт на себе", - каже Товмасян.

Якщо клієнт довірить компанії ремонт, то буде враховуватися вартість запчастин, що потрібні для ремонту, а також витрати на транспортування. Залежно від пошкоджень, вартість ремонту може коливатися дуже суттєво.

Скільки коштуватиме автомобіль

Хоча процес придбання автомобіля зі США включає довгий шлях від аукціону до доставки, розмитнення та сплати податків, вартість таких автомобілів, навіть після ремонту та всіх митних процедур, зазвичай на 30-50% нижча, ніж у вітчизняних продавців на українському ринку.

Наприклад, на сайті компанії Columb Trade автомобіль Volkswagen Tiguan 2016 року випуску до аукціону коштує 3500 доларів. Водночас аналогічна автівка на сайті купівлі автотранспорту Auto.Ria в Україні оцінюється вже в 12-14,5 тисяч доларів. Однак варто пам’ятати, що це – ціна вказана до аукціону, після проходження всіх процедур, вона може зрости в кілька разів.

"Припустимо, що на аукціоні ставка на певний автомобіль складає 1,5 тисячі доларів. Клієнт вказує бажану кінцеву суму, наприклад, 13 тисяч доларів, включаючи ремонт. Ми оцінюємо, що потрібно замінити – скажімо, дві дверці та переднє крило, які легко замінюються без серйозних пошкоджень кузова. Перевіряємо ціни на запчастини в Європі та Україні, додаємо витрати на доставку. Клієнт консультується з майстром, який буде займатися ремонтом", - зауважує Іван Товмасян.

За його словами, якщо автомобіль, наприклад, коштує 2 800 доларів, після ремонту з розмитненням його ціна може скласти близько 8 тисяч доларів. Далі клієнт отримує остаточний розрахунок і, якщо його все влаштовує, він має додати до вартості страховий депозит, який становить 1 000 доларів, або не менше 10% від вартості авто на аукціоні. Це необхідно для підтвердження намірів клієнта, адже ці гроші залишаються як застава під час торгів.

"Розмитнення, ремонт та податки залежать від року випуску, об'єму двигуна та вартості авто. Наприклад, для BMW 555 2017 року за 7 800 доларів з об'ємом двигуна 3,5 літра, розмитнення і податки становитимуть близько 4 650 доларів, а сплата в Пенсійний фонд – 400 доларів", - пояснює експерт.

Після успішного завершення торгів клієнт оплачує автомобіль через банк на своє ім’я або на ім’я особи, на яку буде розмитнюватися авто. Після оплати він отримує квитанції, а страховий депозит повертається. Також між клієнтом і компанією укладається договір на транспортування автомобіля зі США в Україну.

Скільки часу чекати на прибуття автівки

Після оплати автомобіль забирають з аукціону та транспортують в порт США. Тут він проходить консолідацію (складання в контейнер) для подальшого відправлення в Україну. При його транспортуванні кілька разів проводиться фото та відео фіксація, що засвідчує, що авто не постраждало під час перевезення.

"Що стосується транспортування, то воно залежить від штату, де здійснюється покупка. Якщо це ближнє побережжя, наприклад, Нью-Джерсі або Флорида, транспортування займає близько 2 місяців. Якщо ж це Техас або Каліфорнія, то доставка може зайняти 3 місяці. Якщо авто з Гаваїв, то час доставки може варіюватися від 4 до 6 місяців", - стверджує Іван Товмасян.

Товмасян додає, що внаслідок закриття порту Одеси через війну процес доставки автомобілів став довшим і дорожчим. За його словами, раніше машини доставляли безпосередньо в Одесу, де їх розмитнювали й відправляли автовозом до покупця. Уся процедура коштувала близько 100 доларів. Наразі ж доставка з Литви може коштувати від 600 до 2000 доларів.

"Перевізники тепер враховують вартість автомобіля: чим дорожчий автомобіль, тим дорожчою буде його доставка. Щодо часу, раніше доставка з Каліфорнії до Одеси займала 22-30 днів, а тепер цей процес може тривати до чотирьох місяців, залежно від логістичної компанії та наявності контейнерів. Закупівлі китайських компаній перед новим роком впливають на логістику, оскільки вони купують весь фрахт для відправки замовлень, що може призвести до сильних затримок", - підкреслює він.

Після прибуття в порт Литви автомобіль проходить перевірку, його доставляють на митницю в Україні. Тут автомобіль перевіряють брокери, подають документи, і клієнт здійснює оплату за розмитнення в банку. Після цього автомобіль можна забрати з митниці або доставити до місця ремонту.