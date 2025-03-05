Покупка авто из США: какая стоимость и сколько ждать прибытия

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В январе 2025 года в Украине было зарегистрировано почти 2,6 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество ввезенных американских электрических автомобилей почти сравнялось с количеством бензиновых – 41 против 42 процентов соответственно.

Всего в 2024 году украинцы приобрели почти 42 тысячи подержанных легковушек из США, что составляет 19% от всех подержанных автомобилей, зарегистрированных в Украине за тот год. По сравнению с 2023 годом, спрос на подержанные авто из США вырос на 46%.

Как купить авто из США

В Украине существует много компаний, которые занимаются покупкой и доставкой подержанных автомобилей из США, обычно через аукционы или посредников. Чаще всего покупают как почти новые авто с повреждениями, так и б/у машины с различными проблемами – от незначительных повреждений, которые легко ремонтируются, до серьезных аварийных повреждений или механических неисправностей, требующих дорогостоящего ремонта. Хотя автомобили и перевозятся из Соединенных Штатов, но приобрести можно также европейские и азиатские бренды.

Клиент определяется с маркой, моделью, цветом, годом выпуска, пробегом и бюджетом автомобиля. После определения требований, соответствующая компания предоставляет несколько вариантов автомобилей, соответствующих критериям. Это может быть примерно от 1 до 20 вариантов в день, которые могут находиться как в США, так и уже в Украине.

"Клиент предоставляет характеристики автомобиля, и мы начинаем искать его на аукционах. Так, мы можем найти автомобиль, полностью соответствующий заданным требованиям. Это может занять от 3 до 4 месяцев. Иногда при поиске мы находим автомобиль даже с лучшим коэффициентом цены и качества, чем изначально хотел клиент", - рассказал РБК-Украина руководитель компании StarCars Иван Товмасян.

После того как клиент выбирает автомобиль, компания проверяет его историю через соответствующие сервисы (Carfax, AutoCheck, CheckThatVIN и т.д.). Проверка транспортного средства в американской страховой базе позволяет узнать, использовался ли автомобиль в прокате, попадал ли в аварии, был затоплен или поврежден природными стихиями.

"После того, как клиент определяются с маркой автомобиля, он также уточняет год выпуска, желаемый пробег и бюджет, в рамках которого авто должно быть доставлено в Украину, включая расходы, чтобы растаможить, поставить на учет и провести ремонт. Или же, например, клиент может выбрать вариант только с растаможкой, оставляя ремонт на себя", - говорит Товмасян.

Если клиент доверит компании ремонт, то будет учитываться стоимость запчастей, которые нужны для ремонта, а также расходы на транспортировку. В зависимости от повреждений, стоимость ремонта может колебаться очень существенно.

Сколько будет стоить автомобиль

Хотя процесс приобретения автомобиля из США включает долгий путь от аукциона до доставки, растаможки и уплаты налогов, стоимость таких автомобилей, даже после ремонта и всех таможенных процедур, обычно на 30-50% ниже, чем у отечественных продавцов на украинском рынке.

Например, на сайте компании Columb Trade автомобиль Volkswagen Tiguan 2016 года выпуска до аукциона стоит 3500 долларов. В то же время аналогичная машина на сайте покупки автотранспорта Auto.Ria в Украине оценивается уже в 12-14,5 тысяч долларов. Однако стоит помнить, что это – цена указана до аукциона, после прохождения всех процедур, она может вырасти в несколько раз.

"Допустим, что на аукционе ставка на определенный автомобиль составляет 1,5 тысячи долларов. Клиент указывает желаемую конечную сумму, например, 13 тысяч долларов, включая ремонт. Мы оцениваем, что нужно заменить - скажем, две дверцы и переднее крыло, которые легко заменяются без серьезных повреждений кузова. Проверяем цены на запчасти в Европе и Украине, добавляем расходы на доставку. Клиент консультируется с мастером, который будет заниматься ремонтом", - отмечает Иван Товмасян.

По его словам, если автомобиль, например, стоит 2 800 долларов, после ремонта с растаможкой его цена может составить около 8 тысяч долларов. Далее клиент получает окончательный расчет и, если его все устраивает, он должен добавить к стоимости страховой депозит, который составляет 1 000 долларов, или не менее 10% от стоимости авто на аукционе. Это необходимо для подтверждения намерений клиента, ведь эти деньги остаются как залог во время торгов.

"Растаможка, ремонт и налоги зависят от года выпуска, объема двигателя и стоимости авто. Например, для BMW 555 2017 года за 7 800 долларов с объемом двигателя 3,5 литра, растаможка и налоги составят около 4 650 долларов, а уплата в Пенсионный фонд – 400 долларов", - объясняет эксперт.

После успешного завершения торгов клиент оплачивает автомобиль через банк на свое имя или на имя лица, на которое будет растаможиваться авто. После оплаты он получает квитанции, а страховой депозит возвращается. Также между клиентом и компанией заключается договор на транспортировку автомобиля из США в Украину.

Сколько времени ждать прибытия автомобиля

После оплаты автомобиль забирают с аукциона и транспортируют в порт США. Здесь он проходит консолидацию (сборку в контейнер) для дальнейшей отправки в Украину. При его транспортировке несколько раз проводится фото и видео фиксация, удостоверяющая, что авто не пострадало при перевозке.

"Что касается транспортировки, то она зависит от штата, где осуществляется покупка. Если это ближнее побережье, например, Нью-Джерси или Флорида, транспортировка занимает около 2 месяцев. Если же это Техас или Калифорния, то доставка может занять 3 месяца. Если авто с Гавайев, то время доставки может варьироваться от 4 до 6 месяцев", - утверждает Иван Товмасян.

Товмасян добавляет, что вследствие закрытия порта Одессы из-за войны процесс доставки автомобилей стал длиннее и дороже. По его словам, раньше машины доставляли непосредственно в Одессу, где их растамаживали и отправляли автовозом к покупателю. Вся процедура стоила около 100 долларов. Сейчас же доставка из Литвы может стоить от 600 до 2000 долларов.

"Перевозчики теперь учитывают стоимость автомобиля: чем дороже автомобиль, тем дороже будет его доставка. По времени, ранее доставка из Калифорнии в Одессу занимала 22-30 дней, а теперь этот процесс может длиться до четырех месяцев, в зависимости от логистической компании и наличия контейнеров. Закупки китайских компаний перед новым годом влияют на логистику, поскольку они покупают весь фрахт для отправки заказов, что может привести к сильным задержкам", - подчеркивает он.

По прибытии в порт Литвы автомобиль проходит проверку, его доставляют на таможню в Украине. Здесь автомобиль проверяют брокеры, подают документы, и клиент производит оплату за растаможку в банке. После этого автомобиль можно забрать с таможни или доставить к месту ремонта.