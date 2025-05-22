Купив і не викинув: які ключі справді потрібні власнику авто

Кожен автомобіліст повинен мати комплект гайкових ключів. Крім проблем з авто трапляється ще ремонт дитячого велосипеда, реновація меблів та ін. Але у продажу багато інструменту, який не годиться ані для дому, ані для гаража.

Про те, які гайкові ключі не будуть зайвими у господарстві, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Колись не так давно всі гайкові ключі були одного класу якості – і для професіоналів, і для гаражних умільців, і для батька, який раз на рік ремонтує дитячу коляску. В наш час бувають ключі китайські, німецькі, американські, хороші, дорогі, дешеві тощо. Маємо кілька рекомендацій, як придбати придатні для спонтанних робіт гайкові ключі і не переплатити при тому удвічі.

Типи гайкових ключів

Гайкові ключі бувають різних типів, залежно від способу захоплення гайки чи бовта. Стандартні види такі: ріжкові, накидні, торцеві, розвідні, самозатискні та з тріскачкою. Для домашнього або гаражного використання достатньо мати ріжкові й накидні ключі, оскільки вони найбільш універсальні.

Окрім конструкції, ключі відрізняються за якістю виготовлення. Умовно можна виокремити чотири сегменти:

Найкращі професійні інструменти. Вони мають високу міцність та зносостійкість. Ключі середнього сегменту. Достатньо міцні, щоб не зламатись в руках, але не розраховані на роботу зранку до вечора, причому і з іржавими, пошкодженими з’єднаннями. Найдешевші варіанти. Такі ключі будуть привабливі зовні, і придатні для розкручування гайок та бовтів, але вони поступаються надійністю і збільшених навантажень не витримують. Ключі минулого століття. Окремо можна говорити про згадані вище ключі минулої епохи, адже тодішні інструменти відрізнялися достаньо високою якістю. І сьогодні ощадливі користувачі обирають саме такі. Важливо підібрати добре збережені екземпляри, без слідів зношування.

Що не так з дешевими ключами

Чимало заощадивши на гайкових ключах, можна отримати деякі проблеми. І річ не тільки в тім, що зламавшись, тендітний інструмент не виконає свого завдання – він при тому може завдати конкретної шкоди.

Низькоякісні ключі можуть:

Спричинити травму – якщо при відкручуванні гайки ключ, зламавшись чи "роз’їхавшись", зісковзне, рука може вдаритися об сусідні деталі.

– якщо при відкручуванні гайки ключ, зламавшись чи "роз’їхавшись", зісковзне, рука може вдаритися об сусідні деталі. Пошкодити компоненти машини – неадекватний ключ часто псує грані гайок та інших кріпильних елементів, які після того не завжди легко замінити.

– неадекватний ключ часто псує грані гайок та інших кріпильних елементів, які після того не завжди легко замінити. Змарнувати час – вихід з ладу ключа під час роботи змушує майстра зупинитися та витрачати час на пошук нового інструменту.

Варто зазначити, що дешеві ключі не завжди ламаються відразу. Часто їхні робочі поверхні деформуються поступово (стираються, вигинаються, отримують мікротріщини). З одного боку, це унеможливлює використання інструменту, з іншого – він буде поволі псувати гайки та бовти.

Як розпізнати поганий ключ?

Грубе оброблення металу – залишки літників, нерівності та нечітке маркування. При тому покриття ключа може бути гарним, блискучим.

Неправильна геометрія – асиметричні грані та неправильне прилягання до гайки чи болта.

Надто низька ціна – якщо інструмент коштує підозріло дешево, варто засумніватися в його якості.

Слід враховувати, що неякісні ключі бувають різними. Одні можуть прослужити певний час, але не витримають тривалого використання або великого прикладеного зусилля. Тоді як інші виявляються непридатними вже при першому застосуванні – наприклад, через невідповідну геометрію.

Які розміри ключів треба мати

Незалежно від якості гайкових ключів, є сенс мати набір з усіх основних розмірів. Найпоширенішими є: 8, 10, 12, 13, 14, 17 і 19 мм. У велосипедах нерідко використовують гайки на 15 мм, а в побутовій техніці зустрічаються також дрібні варіанти з зівом на 6 і 7 мм.

Ідеально мати по два ключі кожного розміру – один для фіксації гайки, а інший для утримування голівки болта.

Якщо такий набір здається надто великим, зверніть увагу на розвідний ключ. Він не є найзручнішим через свої розміри та рухомі "роги", проте підходить для утримання болта, коли гайку відкручують рожковим або накидним ключем. До того ж саме розвідний ключ може стати в нагоді при ремонті сантехніки – там, де використовуються гайки великого розміру.

Коротко

Купувати найдешевший інструмент варто тільки у крайньому випадку, бо він може виявитись непридатним до використання. Але якщо ви переконаєтесь, що геометрично бюджетний ключ цілком адекватний – що ж, для елементарних потреб його можна залишити. Звісно, дотримуючись при тому правил техніки безпеки. А підказку щодо марки надійних і недорогих ключів можна отримати у майстрів невеликої СТО, які користуються інструментом щодня.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та "Autobild Україна".