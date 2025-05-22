Купил и не выбросил: какие ключи действительно нужны владельцу авто

Каждый автомобилист должен иметь комплект гаечных ключей. Кроме проблем с авто случается еще ремонт детского велосипеда, реновация мебели и др. Но в продаже много инструмента, который не годится ни для дома, ни для гаража.

О том, какие гаечные ключи не будут лишними в хозяйстве, читайте в материале РБК-Украина .

Когда-то не так давно все гаечные ключи были одного класса качества - и для профессионалов, и для гаражных умельцев, и для родителя, который раз в год ремонтирует детскую коляску. В наше время бывают ключи китайские, немецкие, американские, хорошие, дорогие, дешевые и тому подобное. Есть несколько рекомендаций, как приобрести пригодные для спонтанных работ гаечные ключи и не переплатить при этом вдвое.

Типы гаечных ключей

Гаечные ключи бывают разных типов, в зависимости от способа захвата гайки или болта. Стандартные виды такие: рожковые, накидные, торцевые, разводные, самозажимные и с трещоткой. Для домашнего или гаражного использования достаточно иметь рожковые и накидные ключи, поскольку они наиболее универсальны.

Кроме конструкции, ключи отличаются по качеству изготовления. Условно можно выделить четыре сегмента:

Лучшие профессиональные инструменты. Они имеют высокую прочность и износостойкость. Ключи среднего сегмента. Достаточно прочные, чтобы не сломаться в руках, но не рассчитаны на работу с утра до вечера, причем и с ржавыми, поврежденными соединениями. Самые дешевые варианты. Такие ключи будут привлекательны внешне, и пригодны для раскручивания гаек и болтов, но они уступают надежностью и увеличенных нагрузок не выдерживают. Ключи прошлого века. Отдельно можно говорить об упомянутых выше ключах прошлой эпохи, ведь тогдашние инструменты отличались достаточно высоким качеством. И сегодня экономные пользователи выбирают именно такие. Важно подобрать хорошо сохранившиеся экземпляры, без следов износа.

Что не так с дешевыми ключами

Немало сэкономив на гаечных ключах, можно получить некоторые проблемы. И дело не только в том, что сломавшись, хрупкий инструмент не выполнит своей задачи - он при том может нанести конкретный вред.

Низкокачественные ключи могут:

Причинить травму - если при откручивании гайки ключ, сломавшись или "разъехавшись", соскользнет, рука может удариться о соседние детали.

- если при откручивании гайки ключ, сломавшись или "разъехавшись", соскользнет, рука может удариться о соседние детали. Повредить компоненты машины - неадекватный ключ часто портит грани гаек и других крепежных элементов, которые после этого не всегда легко заменить.

- неадекватный ключ часто портит грани гаек и других крепежных элементов, которые после этого не всегда легко заменить. Потерятьвремя - выход из строя ключа во время работы заставляет мастера остановиться и тратить время на поиск нового инструмента.

Стоит отметить, что дешевые ключи не всегда ломаются сразу. Часто их рабочие поверхности деформируются постепенно (стираются, изгибаются, получают микротрещины). С одной стороны, это делает невозможным использование инструмента, с другой - он будет медленно портить гайки и болты.

Как распознать плохой ключ?

Грубая обработка металла - остатки литников, неровности и нечеткая маркировка. При этом покрытие ключа может быть хорошим, блестящим.

Неправильная геометрия - асимметричные грани и неправильное прилегание к гайке или болту.

Слишком низкая цена - если инструмент стоит подозрительно дешево, стоит усомниться в его качестве.

Следует учитывать, что некачественные ключи бывают разными. Одни могут прослужить определенное время, но не выдержат длительного использования или большого приложенного усилия. Тогда как другие оказываются непригодными уже при первом применении - например, из-за неподходящей геометрии.

Какие размеры ключей надо иметь

Независимо от качества гаечных ключей, есть смысл иметь набор из всех основных размеров. Самыми распространенными являются: 8, 10, 12, 13, 14, 17 и 19 мм. В велосипедах нередко используют гайки на 15 мм, а в бытовой технике встречаются также мелкие варианты с зевом на 6 и 7 мм.

Идеально иметь по два ключа каждого размера - один для фиксации гайки, а другой для удерживания головки болта.

Если такой набор кажется слишком большим, обратите внимание на разводной ключ. Он не самый удобный из-за своих размеров и подвижных "рогов", однако подходит для удержания болта, когда гайку откручивают рожковым или накидным ключом. К тому же именно разводной ключ может пригодиться при ремонте сантехники - там, где используются гайки большого размера.

Вкратце

Покупать самый дешевый инструмент стоит только в крайнем случае, потому что он может оказаться непригодным к использованию. Но если вы убедитесь, что геометрически бюджетный ключ вполне адекватен - что ж, для элементарных нужд его можно оставить. Конечно, соблюдая при этом правила техники безопасности. А подсказку относительно марки надежных и недорогих ключей можно получить у мастеров небольшой СТО, которые пользуются инструментом ежедневно.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Autobild Украина".