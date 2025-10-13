ua en ru
Купили зі знижкою, але передумали? Чи можна повернути акційний товар і що про це каже закон

Понеділок 13 жовтня 2025 08:00
Чи можна повертати акційний товар (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Під час розпродажів та акцій багато покупців стикаються з написом "Акційний товар поверненню та обміну не підлягає". Проте така умова суперечить законодавству України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.

Закон на боці споживача

Відповідно до статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо він не підійшов за формою, розміром, кольором, фасоном чи з інших причин не може бути використаний за призначенням.

Термін та умови обміну:

  • обмін можливий протягом 14 днів після покупки, якщо продавець не встановив більший строк.
  • товар має зберігати первісний вигляд: не бути у використанні, збережені пломби, ярлики та споживчі властивості.
  • обов’язково потрібно мати чек або інший розрахунковий документ.

Акційні товари та винятки

Це правило поширюється й на акційні товари, якщо знижка не пов’язана з дефектами продукції.

Виняток: білизна, парфумерія, косметика, ліки, продукти та інші товари зі списку, затвердженого постановою Кабміну №172 від 19 березня 1994 року.

Куди звертатися при відмові

Якщо продавець відмовляється обміняти або прийняти повернення, споживач може звернутися до Держпродспоживслужби або її територіальних органів із відповідною заявою.

На зображенні може бути: 1 особа та текстАкційні товари можна повертати, якщо знижка на них не пов'язана із дефектом продукції (фото: Держпродспоживслужба/Facebook)

Читайте також про те, які товари і речі не можна повернути у магазин, навіть якщо вони в ідеальному вигляді.

Раніше ми писали про те, що товар, куплений у кредит чи з розстрочкою, можна повернути або обміняти протягом 14 днів, якщо збережено його вигляд і є чек. Для цього покупець спершу має відмовитися від договору з кредитодавцем, а потім звернутися до продавця. Якщо ж магазин відмовляється прийняти товар, споживач може звернутися до Держпродспоживслужби.

