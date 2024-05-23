Купити пай. Експерт розказав, від чого залежить ціна землі та скільки на цьому можна заробити

Ціни на сільськогосподарську землю в Україні значною мірою формуються виходячи зі ставок оренди цієї землі.
Про це в коментарі для РБК-Україна розказав керівник проєкту "КупиПай" групи Concorde Capital Володимир Радько.
Він переконаний, що робити будь-які прогнози щодо цін на землю в умовах війни - не дуже вдячна справа. Але якщо "винести за дужки" фактор війни, то можна визначити певну закономірність.
"В сегменті ринку сільськогосподарської землі ціну (попит на землю) формує ставка оренди. В свою чергу орендар має змогу підвищити ставку оренди за рахунок маржі або за умови, що зможе більше заробляти з гектару. Тож, що ефективніший орендар - застосовує новітні технології, впроваджує переробку замість продажу сировини, організовує експорт готової продукції - то більше він заробляє з гектару, а значить і зацікавлений зберегти свій земельний банк", - пояснює експерт.
За його словами, власник землі (орендодавець) завжди "переміщується" до орендаря з більшою ставкою оренди. Це стимулює орендаря бути гнучким в питанні формування ціни оренди. В результаті, орендар, який бажає зберегти та збільшити свій земельний банк, має на постійній основі підвищувати орендну плату і бути конкурентним.
"З досвіду трьох років роботи бачимо, що незалежно від того, як в договорі оренди землі прописана індексація оренди, орендарі регулярно - раз на 2-3 роки - піднімають орендну плату на 7-15%, тобто приводять її до конкурентного значення по регіону. Це і буде забезпечувати зростання вартості землі", - упевнений співрозмовник РБК-Україна.
Нагадаємо, з 2024 року в Україні стартував другий етап земельної реформи – право купувати сільськогосподарську землю отримали юридичні особи. До цього протягом двох з половиною років, починаючи з липня 2021-го, купувати землю в Україні могли виключно фізичні особи.
Прихід на ринок купівлі-продажу с/г землі юридичних осіб наразі однаковою мірою не виправдав ні занадто оптимістичних сподівань, ні апокаліптичних негативних очікувань, які панували в суспільній свідомості чи не з моменту запровадження мораторію на продаж землі сільгосппризначення в 2001 році. А проте попит і ціни на сільськогосподарські землі ростуть.
За підрахунками KSE Агроцентру, якщо в 4 кварталі 2023 року середньозважена ціна гектара сільгоспземлі становила 37,7 тис. грн, то в перші три місяці 2024-го вона збільшилась до 42 тис. грн. Найбільше зростання відбулось у січні 2024 року, що збіглося з відкриттям ринку землі для юридичних осіб. Після стагнації ціни в лютому – в березні відновився незначний ріст.
За даними Держгеокадастру, в період від початку року до 14 травня середня ціна гектару земель сільськогосподарського призначення склала: 56 503 грн – в січні, 48 408 грн – в лютому, 45 504 грн – у березні, 50 793 грн – у квітні, 55 644 грн – у першій половині травня.
Про те, якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити, читайте в матеріалі РБК-Україна.