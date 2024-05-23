Купити пай. Експерт розказав, від чого залежить ціна землі та скільки на цьому можна заробити

Він переконаний, що робити будь-які прогнози щодо цін на землю в умовах війни - не дуже вдячна справа. Але якщо "винести за дужки" фактор війни, то можна визначити певну закономірність.

Як ціна продажу землі залежить від ставок оренди

"В сегменті ринку сільськогосподарської землі ціну (попит на землю) формує ставка оренди. В свою чергу орендар має змогу підвищити ставку оренди за рахунок маржі або за умови, що зможе більше заробляти з гектару. Тож, що ефективніший орендар - застосовує новітні технології, впроваджує переробку замість продажу сировини, організовує експорт готової продукції - то більше він заробляє з гектару, а значить і зацікавлений зберегти свій земельний банк", - пояснює експерт.

За його словами, власник землі (орендодавець) завжди "переміщується" до орендаря з більшою ставкою оренди. Це стимулює орендаря бути гнучким в питанні формування ціни оренди. В результаті, орендар, який бажає зберегти та збільшити свій земельний банк, має на постійній основі підвищувати орендну плату і бути конкурентним.

"З досвіду трьох років роботи бачимо, що незалежно від того, як в договорі оренди землі прописана індексація оренди, орендарі регулярно - раз на 2-3 роки - піднімають орендну плату на 7-15%, тобто приводять її до конкурентного значення по регіону. Це і буде забезпечувати зростання вартості землі", - упевнений співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, з 2024 року в Україні стартував другий етап земельної реформи – право купувати сільськогосподарську землю отримали юридичні особи. До цього протягом двох з половиною років, починаючи з липня 2021-го, купувати землю в Україні могли виключно фізичні особи.

Прихід на ринок купівлі-продажу с/г землі юридичних осіб наразі однаковою мірою не виправдав ні занадто оптимістичних сподівань, ні апокаліптичних негативних очікувань, які панували в суспільній свідомості чи не з моменту запровадження мораторію на продаж землі сільгосппризначення в 2001 році. А проте попит і ціни на сільськогосподарські землі ростуть.

За підрахунками KSE Агроцентру, якщо в 4 кварталі 2023 року середньозважена ціна гектара сільгоспземлі становила 37,7 тис. грн, то в перші три місяці 2024-го вона збільшилась до 42 тис. грн. Найбільше зростання відбулось у січні 2024 року, що збіглося з відкриттям ринку землі для юридичних осіб. Після стагнації ціни в лютому – в березні відновився незначний ріст.

За даними Держгеокадастру, в період від початку року до 14 травня середня ціна гектару земель сільськогосподарського призначення склала: 56 503 грн – в січні, 48 408 грн – в лютому, 45 504 грн – у березні, 50 793 грн – у квітні, 55 644 грн – у першій половині травня.

Про те, якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити, читайте в матеріалі РБК-Україна.