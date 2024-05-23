Купить пай. Эксперт рассказал, от чего зависит цена земли и сколько на этом можно заработать

Он убежден, что делать какие-либо прогнозы относительно цен на землю в условиях войны – не очень благодарное дело. Но если "вынести за скобки" фактор войны, то можно определить некоторые закономерности.

Как цена продажи земли зависит от ставок аренды

"В сегменте рынка сельскохозяйственной земли цену (спрос на землю) формирует ставка аренды. В свою очередь арендатор имеет возможность повысить ставку аренды за счет маржи или при условии, что сможет больше зарабатывать с гектара. Так что чем более эффективен арендатор - применяющий новейшие технологии, внедряющий переработку вместо продажи сырья, организующий экспорт готовой продукции - тем больше он зарабатывает с гектара, а значит и заинтересован сохранить свой земельный банк", - объясняет эксперт.

По его словам, собственник земли (арендодатель) всегда "перемещается" к арендатору с большей ставкой аренды. Это стимулирует арендатора быть гибким в вопросе формирования цены аренды. В результате арендатор, желающий сохранить и увеличить свой земельный банк, должен на постоянной основе повышать арендную плату и быть конкурентным.

"Из опыта трех лет работы видим, что независимо от того, как в договоре аренды земли прописана индексация аренды, арендаторы регулярно – раз в 2-3 года – поднимают арендную плату на 7-15%, то есть приводят ее к конкурентному значению по региону. Это и будет обеспечивать рост стоимости земли", – уверен собеседник РБК-Украина.

Напомним, с 2024 года в Украине стартовал второй этап земельной реформы – право покупать сельскохозяйственную землю получили юридические лица. До этого в течение двух с половиной лет, начиная с июля 2021 года, покупать землю в Украине могли исключительно физические лица.

Приход на рынок купли-продажи с/х земли юридических лиц пока в равной степени не оправдал ни слишком оптимистичных надежд, ни апокалиптических негативных ожиданий, господствовавших в общественном сознании чуть ли не с момента введения моратория на продажу земли сельхозназначения в 2001 году. Однако спрос и цены на сельскохозяйственные земли растут.

По подсчетам KSE Агроцентра, если в 4 квартале 2023 года средневзвешенная цена гектара сельхозземли составила 37,7 тыс. грн, то в первые три месяца 2024 она увеличилась до 42 тыс. грн. Наибольший рост произошел в январе 2024 года, что совпало с открытием рынка земли для юридических лиц. После стагнации цены в феврале – в марте возобновился незначительный рост.

По данным Госгеокадастра, в период с начала года по 14 мая средняя цена гектара земель сельскохозяйственного назначения составила: 56 503 грн – в январе, 48 408 грн – в феврале, 45 504 грн – в марте, 50 793 грн – в апреле, 55 644 грн – в первой половине мая.

О том, какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать, читайте в материале РБК-Украина.