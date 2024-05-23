Купить пай. Эксперт рассказал, от чего зависит цена земли и сколько на этом можно заработать

Цены на сельскохозяйственную землю в Украине в значительной степени формируются исходя из ставок аренды этой земли.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель проекта "КупиПай" группы Concorde Capital Владимир Радько.
Он убежден, что делать какие-либо прогнозы относительно цен на землю в условиях войны – не очень благодарное дело. Но если "вынести за скобки" фактор войны, то можно определить некоторые закономерности.
"В сегменте рынка сельскохозяйственной земли цену (спрос на землю) формирует ставка аренды. В свою очередь арендатор имеет возможность повысить ставку аренды за счет маржи или при условии, что сможет больше зарабатывать с гектара. Так что чем более эффективен арендатор - применяющий новейшие технологии, внедряющий переработку вместо продажи сырья, организующий экспорт готовой продукции - тем больше он зарабатывает с гектара, а значит и заинтересован сохранить свой земельный банк", - объясняет эксперт.
По его словам, собственник земли (арендодатель) всегда "перемещается" к арендатору с большей ставкой аренды. Это стимулирует арендатора быть гибким в вопросе формирования цены аренды. В результате арендатор, желающий сохранить и увеличить свой земельный банк, должен на постоянной основе повышать арендную плату и быть конкурентным.
"Из опыта трех лет работы видим, что независимо от того, как в договоре аренды земли прописана индексация аренды, арендаторы регулярно – раз в 2-3 года – поднимают арендную плату на 7-15%, то есть приводят ее к конкурентному значению по региону. Это и будет обеспечивать рост стоимости земли", – уверен собеседник РБК-Украина.
Напомним, с 2024 года в Украине стартовал второй этап земельной реформы – право покупать сельскохозяйственную землю получили юридические лица. До этого в течение двух с половиной лет, начиная с июля 2021 года, покупать землю в Украине могли исключительно физические лица.
Приход на рынок купли-продажи с/х земли юридических лиц пока в равной степени не оправдал ни слишком оптимистичных надежд, ни апокалиптических негативных ожиданий, господствовавших в общественном сознании чуть ли не с момента введения моратория на продажу земли сельхозназначения в 2001 году. Однако спрос и цены на сельскохозяйственные земли растут.
По подсчетам KSE Агроцентра, если в 4 квартале 2023 года средневзвешенная цена гектара сельхозземли составила 37,7 тыс. грн, то в первые три месяца 2024 она увеличилась до 42 тыс. грн. Наибольший рост произошел в январе 2024 года, что совпало с открытием рынка земли для юридических лиц. После стагнации цены в феврале – в марте возобновился незначительный рост.
По данным Госгеокадастра, в период с начала года по 14 мая средняя цена гектара земель сельскохозяйственного назначения составила: 56 503 грн – в январе, 48 408 грн – в феврале, 45 504 грн – в марте, 50 793 грн – в апреле, 55 644 грн – в первой половине мая.
О том, какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать, читайте в материале РБК-Украина.