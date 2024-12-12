Купити долари можна онлайн. В "Ощадбанку" розповіли, як це працює

Один із найбільших державних банків країни - "Ощадбанк" - дозволяє обміняти валюту віддалено (без відвідування відділення).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
Зміст
За словами Наумова, до контакт-центру "Ощадбанку" періодично надходять питання про те, як обміняти валюту без відвідування відділення.
"Це можна зробити в застосунку "Мобільний Ощад", - наголосив посадовець.
Він пояснив, що для обміну валюти у клієнта мають бути активні:
При цьому відкриті вони мають бути в одній області.
"Якщо у вас немає валютної картки - її легко можливо оформити", - зауважив Наумов.
Для цього потрібно:
"Ви миттєво її отримаєте - вона з'явиться у переліку ваших продуктів", - пояснив голова правління "Ощадбанку".
Для переказу коштів між картками, відкритими у різних валютах, клієнтам "Ощадбанку" потрібно:
Наумов зауважив, що операція здійснюється за курсом, з яким клієнт може ознайомитись у розділі "Ще" додатку.
Водночас він звернув увагу клієнтів на обмеження таких операцій:
Допис Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про свіжий курс обмінників - скільки коштують долар та євро.
Читайте також, як банки домовилися про обмеження карткових переказів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.