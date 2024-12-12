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Купить доллары можно онлайн. В "Ощадбанке" рассказали, как это работает

Обменять валюту в "Ощадбанке" можно онлайн (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Один из крупнейших государственных банков страны - "Ощадбанк" - позволяет обменять валюту удаленно (без посещения отделения).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

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Что нужно для обмена валюты онлайн

По словам Наумова, в контакт-центр "Ощадбанка" периодически поступают вопросы о том, как обменять валюту без посещения отделения.

"Это можно сделать в приложении "Мобільний Ощад", - подчеркнул чиновник.

Он объяснил, что для обмена валюты у клиента должны быть активны:

  • карта в национальной валюте
  • карта в иностранной валюте (USD/EUR)

При этом открыты они должны быть в одной области.

Как удаленно оформить валютную карту

"Если у вас нет валютной карты - ее легко можно оформить", - отметил Наумов.

Для этого нужно:

  • на странице с продуктами открыть "Мої можливості"
  • выбрать "Замовити картку"
  • из перечня выбрать продукт "Моя картка - Цифрова"
  • выбрать валюту счета

"Вы мгновенно ее получите - она появится в перечне ваших продуктов", - пояснил председатель правления "Ощадбанка".

Обмен валют: алгоритм действий и ограничения

Для перевода средств между картами, открытыми в разных валютах, клиентам "Ощадбанка" нужно:

  • зайти в приложение
  • в разделе "Платежі" - выбрать пункт "Обмін валют"
  • выбрать, с какой валюты на какую будет обмен
  • указать сумму операции
  • подтвердить, с какой карты на какую будет осуществлен перевод

Наумов отметил, что операция осуществляется по курсу, с которым клиент может ознакомиться в разделе "Ще" приложения.

В то же время он обратил внимание клиентов на ограничения таких операций:

  • минимальная сумма - 500 гривен (в эквиваленте)
  • максимальная сумма для покупки валюты - на сумму до 50 000 гривен в месяц
  • максимальная сумма для продажи валюты - до 100 000 долларов США или евро

Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Напомним, ранее мы рассказывали о свежем курсе обменников - сколько стоят доллар и евро.

Читайте также, как банки договорились об ограничении карточных переводов.

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