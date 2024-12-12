Купить доллары можно онлайн. В "Ощадбанке" рассказали, как это работает

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Что нужно для обмена валюты онлайн

По словам Наумова, в контакт-центр "Ощадбанка" периодически поступают вопросы о том, как обменять валюту без посещения отделения.

"Это можно сделать в приложении "Мобільний Ощад", - подчеркнул чиновник.

Он объяснил, что для обмена валюты у клиента должны быть активны:

карта в национальной валюте

карта в иностранной валюте (USD/EUR)

При этом открыты они должны быть в одной области.

Как удаленно оформить валютную карту

"Если у вас нет валютной карты - ее легко можно оформить", - отметил Наумов.

Для этого нужно:

на странице с продуктами открыть "Мої можливості"

выбрать "Замовити картку"

из перечня выбрать продукт "Моя картка - Цифрова"

выбрать валюту счета

"Вы мгновенно ее получите - она появится в перечне ваших продуктов", - пояснил председатель правления "Ощадбанка".

Обмен валют: алгоритм действий и ограничения

Для перевода средств между картами, открытыми в разных валютах, клиентам "Ощадбанка" нужно:

зайти в приложение

в разделе "Платежі" - выбрать пункт "Обмін валют"

выбрать, с какой валюты на какую будет обмен

указать сумму операции

подтвердить, с какой карты на какую будет осуществлен перевод

Наумов отметил, что операция осуществляется по курсу, с которым клиент может ознакомиться в разделе "Ще" приложения.

В то же время он обратил внимание клиентов на ограничения таких операций:

минимальная сумма - 500 гривен (в эквиваленте)

максимальная сумма для покупки валюты - на сумму до 50 000 гривен в месяц

максимальная сумма для продажи валюты - до 100 000 долларов США или евро

Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)