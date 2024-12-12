Купить доллары можно онлайн. В "Ощадбанке" рассказали, как это работает

Один из крупнейших государственных банков страны - "Ощадбанк" - позволяет обменять валюту удаленно (без посещения отделения).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
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По словам Наумова, в контакт-центр "Ощадбанка" периодически поступают вопросы о том, как обменять валюту без посещения отделения.
"Это можно сделать в приложении "Мобільний Ощад", - подчеркнул чиновник.
Он объяснил, что для обмена валюты у клиента должны быть активны:
При этом открыты они должны быть в одной области.
"Если у вас нет валютной карты - ее легко можно оформить", - отметил Наумов.
Для этого нужно:
"Вы мгновенно ее получите - она появится в перечне ваших продуктов", - пояснил председатель правления "Ощадбанка".
Для перевода средств между картами, открытыми в разных валютах, клиентам "Ощадбанка" нужно:
Наумов отметил, что операция осуществляется по курсу, с которым клиент может ознакомиться в разделе "Ще" приложения.
В то же время он обратил внимание клиентов на ограничения таких операций:
Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
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