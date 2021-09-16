Где и как купить обувь оптом в Украине

Обувь - неотъемлемый предмет гардероба каждого человека. Поэтому спрос на качественный товар всегда будет высоким. Открытие обувного магазина может принести хороший доход при наличии проработанного до мелочей бизнес-плана и сотрудничестве с проверенными поставщиками. В условиях высокой конкуренции, фундаментом успешных продаж является качественный ассортимент и конкурентная цена. Купить обувь оптом в Украине - не проблема, гораздо сложнее найти надежного поставщика.
Первое, с чем сталкивается бизнесмен, планирующий заняться продажей обуви - необходимость поиска поставщика. И зачастую поиски партнеров начинаются на рынках. Промтоварный рынок «Седьмой километр» - крупнейший в Одессе и один из самых крупных в Украине. Здесь можно найти много новинок и ходовых товаров из Турции и Китая.
На «Седьмом километре», Барабашово и других крупных промрынках Украины можно купить обувь оптом от азиатских и отечественных производителей.
Крупные рынки Украины - не стихийное торжище, а четкий и слаженный механизм со своей инфраструктурой. Разделение на торговые ряды, именуемые улицами, позволяет покупателю быстро ориентироваться.
Но если планируете открыть свой магазин или расширить ассортимент, с рынками связываться не стоит, и вот почему:
Кроме того, на рынке нужно быть аккуратным: всегда есть риск стать добычей мошенников или непорядочных продавцов. Многие поставщики до сих пор работают только с наличкой, что также удобно не для всех.
Почему лучше купить обувь оптом в интернет-магазине:
Перед тем, как купить обувь оптом, изучите предложения от разных поставщиков. Торговые точки, занимающиеся оптовой продажей, обычно предлагают выгодные условия сотрудничества.
На что обратить внимание, выбирая поставщика:
Купить обувь оптом в Украине предлагают производители, дистрибьюторы и дропшипперы. Не всегда производители соглашаются работать с мелкими оптовиками, поэтому иногда целесообразнее сотрудничать с дилерами.
Интернет-магазин Shlepki предлагает большой ассортимент товаров по приемлемым ценам. Покупая детскую обувь оптом, можно рассчитывать на высокое качество продукции. Представленные в каталоге детские модели соответствуют ортопедическим стандартам и производятся из безопасных материалов, благодаря чему не вызывают аллергии и удобно сидят на ноге.
Качественная женская обувь всегда будет пользоваться спросом. Каталог магазина Shlepki постоянно обновляется, чтобы предлагаемые пары соответствовали требованиям современной моды. Женские туфли и сапоги должны быть одновременно стильными, удобными и комфортными.
Магазин Shlepki предлагает:
В магазине Shlepki можно купить обувь оптом с минимальным заказом от одного ящика. Для крупных партий предусматриваются лояльные условия доставки.
Основным преимуществом продукции от украинского производителя является достойное качество: в Украине действует строгое лицензирование, в то время как турецкая и китайская продукция не всегда соответствует требованиям и нормам. Наша обувь адаптирована под отечественные условия: например, ботинки и сапоги не расклеиваются при контакте с солью и реагентами, которыми посыпают тротуары зимой. Украинская обувь выглядит ничуть не хуже дорогих импортных аналогов.