Де і як купити взуття оптом в Україні

Взуття - невід'ємний предмет гардероба кожної людини. Тому попит на якісний товар завжди буде високим. Відкриття взуттєвого магазину може принести хороший дохід при наявності опрацьованого до дрібниць бізнес-плану та співробітництві з перевіреними постачальниками. В умовах високої конкуренції, фундаментом успішних продажів є якісний асортимент і конкурентна ціна. Купити взуття оптом в Україні - не проблема, набагато складніше знайти надійного постачальника.
Перше, з чим стикається бізнесмен, який планує зайнятися продажем взуття - необхідність пошуку постачальника. І найчастіше пошуки партнерів починаються на ринках. Промтоварний ринок «Сьомий кілометр» - найбільший в Одесі і один з найбільших в Україні. Тут можна знайти багато новинок і ходових товарів з Туреччини і Китаю.
На «Сьомому кілометрі», Барабашово і інших великих промринках України можна купити взуття оптом від азіатських і вітчизняних виробників.
Великі ринки України - не стихійне торжище, а чіткий і злагоджений механізм зі своєю інфраструктурою. Поділ на торгові ряди, іменовані вулицями, дає можливість покупцеві швидко орієнтуватися.
Але якщо плануєте відкрити свій магазин або розширити асортимент, з ринками зв'язуватися не варто, і ось чому:
Крім того, на ринку потрібно бути акуратним: завжди є ризик стати здобиччю шахраїв або непорядних продавців. Багато постачальників досі працюють тільки з готівкою, що також зручно не для всіх.
Чому краще купити взуття оптом в інтернет-магазині:
Перед тим, як купити взуття оптом, вивчіть пропозиції від різних постачальників. Торгові точки, що займаються оптовим продажем, зазвичай пропонують вигідні умови співпраці.
На що звернути увагу, вибираючи постачальника:
Купити взуття оптом в Україні пропонують виробники, дистриб'ютори та дропшиппери. Не завжди виробники погоджуються працювати з дрібними оптовиками, тому іноді доцільніше співпрацювати з дилерами.
Інтернет-магазин Shlepki пропонує великий асортимент товарів за прийнятними цінами. Купуючи дитяче взуття оптом, можна розраховувати на високу якість продукції. Представлені в каталозі дитячі моделі відповідають ортопедичним стандартам і виробляються з безпечних матеріалів, завдяки чому не викликають алергії і зручно сидять на нозі.
Якісне жіноче взуття завжди буде користуватися попитом. Каталог магазину Shlepki постійно оновлюється, щоб пропоновані пари відповідали вимогам сучасної моди. Жіночі туфлі і чоботи повинні бути одночасно стильними, зручними та комфортними.
Магазин Shlepki пропонує:
У магазині Shlepki можна купити взуття оптом з мінімальним замовленням від одного ящика. Для великих партій передбачаються лояльні умови доставки.
Основною перевагою продукції від українського виробника є гідна якість: в Україні діє суворе ліцензування, в той час як турецька і китайська продукція не завжди відповідає вимогам і нормам. Наше взуття адаптоване під вітчизняні умови: наприклад, черевики і чоботи не розклеюються при контакті з сіллю і реагентами, якими посипають тротуари взимку. Українське взуття виглядає нітрохи не гірше дорогих імпортних аналогів.