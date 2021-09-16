Где и как купить обувь оптом в Украине

Обувь - неотъемлемый предмет гардероба каждого человека. Поэтому спрос на качественный товар всегда будет высоким. Открытие обувного магазина может принести хороший доход при наличии проработанного до мелочей бизнес-плана и сотрудничестве с проверенными поставщиками. В условиях высокой конкуренции, фундаментом успешных продаж является качественный ассортимент и конкурентная цена. Купить обувь оптом в Украине - не проблема, гораздо сложнее найти надежного поставщика.

Обувь оптом на 7км и прочих промрынках

Первое, с чем сталкивается бизнесмен, планирующий заняться продажей обуви - необходимость поиска поставщика. И зачастую поиски партнеров начинаются на рынках. Промтоварный рынок «Седьмой километр» - крупнейший в Одессе и один из самых крупных в Украине. Здесь можно найти много новинок и ходовых товаров из Турции и Китая.

На «Седьмом километре», Барабашово и других крупных промрынках Украины можно купить обувь оптом от азиатских и отечественных производителей.

Крупные рынки Украины - не стихийное торжище, а четкий и слаженный механизм со своей инфраструктурой. Разделение на торговые ряды, именуемые улицами, позволяет покупателю быстро ориентироваться.

Но если планируете открыть свой магазин или расширить ассортимент, с рынками связываться не стоит, и вот почему:

Никаких гарантий. Если вам нужна качественная обувь оптом, ищите проверенного поставщика, но не на рынке. Товары, ввозимые из Турции и Азии, далеко не всегда могут похвастаться высоким качеством. Предъявить претензии поставщику вы не сможете. Не удобно. Чтобы попасть на рынок, нужно подстроиться под график и выделить время. На всю Украину приходится несколько торговых центров, где выгодно покупать дешевую обувь оптом. Но не у каждого есть время, чтобы поехать в соседний город или другой регион. Затратно. Придется потратить время, чтобы найти поставщика с качественным товаром и договориться о сотрудничестве на выгодных для обеих сторон условиях.

Кроме того, на рынке нужно быть аккуратным: всегда есть риск стать добычей мошенников или непорядочных продавцов. Многие поставщики до сих пор работают только с наличкой, что также удобно не для всех.

Оптовые интернет-магазины

Почему лучше купить обувь оптом в интернет-магазине:

Доступные цены. Онлайн-магазины не оплачивают ежемесячную стоимость аренды павильона, не тратят на оборудование для торговых залов, поэтому предлагают более выгодные условия сотрудничества предпринимателям. Все в одном месте. Стационарный магазин или торговая точка на рынке физически не может позволить себе разместить много позиций товаров из-за ограниченного места. Покупая обувь оптом онлайн, вы избавляете себя от необходимости подстраиваться под график работы торговой точки, поскольку заказы принимаются круглосуточно, нет никаких очередей. Лучше всего обращаться в крупный и проверенный интернет магазин обуви оптом чтобы подобрать то, что вам нужно. Можно спокойно выбрать интересующий товар, проанализировав разные предложения. Удобство доставки. Покупая дешевую обувь оптом в интернет-магазине, вы избавляете себя от необходимости толкаться по рынкам с большими сумками товаров. Все операции проводятся в онлайн-режиме в несколько кликов. Можно заказать доставку, в том числе адресную, в любую точку города, например, сразу в ваш магазин. Подробная информация. На каждую позицию, представленную на виртуальной площадке, продавец дает подробное описание и фото. Быстрые консультации. Менеджеры онлайн-магазинов оперативно отвечают на любые вопросы клиентов.

Перед тем, как купить обувь оптом, изучите предложения от разных поставщиков. Торговые точки, занимающиеся оптовой продажей, обычно предлагают выгодные условия сотрудничества.

На что обращать внимание при покупке обуви оптом

На что обратить внимание, выбирая поставщика:

сроки и условия поставки;

наличие сертификатов соответствия и гарантий;

способы оплаты;

наличие скидок;

цены и минимальный объем заказа;

описание товара.

Купить обувь оптом в Украине предлагают производители, дистрибьюторы и дропшипперы. Не всегда производители соглашаются работать с мелкими оптовиками, поэтому иногда целесообразнее сотрудничать с дилерами.

Особенности качественной детской обуви

Интернет-магазин Shlepki предлагает большой ассортимент товаров по приемлемым ценам. Покупая детскую обувь оптом, можно рассчитывать на высокое качество продукции. Представленные в каталоге детские модели соответствуют ортопедическим стандартам и производятся из безопасных материалов, благодаря чему не вызывают аллергии и удобно сидят на ноге.

Удобная женская обувь от Shlepki

Качественная женская обувь всегда будет пользоваться спросом. Каталог магазина Shlepki постоянно обновляется, чтобы предлагаемые пары соответствовали требованиям современной моды. Женские туфли и сапоги должны быть одновременно стильными, удобными и комфортными.

Большой выбор мужской обуви

Магазин Shlepki предлагает:

огромный выбор продукции от проверенных производителей;

качественные товары по приемлемым ценам;

возможность возврата и обмена;

отсутствие предоплаты, оплату товара при получении;

скидки на ходовые модели.

В магазине Shlepki можно купить обувь оптом с минимальным заказом от одного ящика. Для крупных партий предусматриваются лояльные условия доставки.

Преимущества обуви от украинского производителя

Основным преимуществом продукции от украинского производителя является достойное качество: в Украине действует строгое лицензирование, в то время как турецкая и китайская продукция не всегда соответствует требованиям и нормам. Наша обувь адаптирована под отечественные условия: например, ботинки и сапоги не расклеиваются при контакте с солью и реагентами, которыми посыпают тротуары зимой. Украинская обувь выглядит ничуть не хуже дорогих импортных аналогов.