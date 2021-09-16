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Где и как купить обувь оптом в Украине

Новина українською →
Четверг 16 сентября 2021 16:00

Обувь - неотъемлемый предмет гардероба каждого человека. Поэтому спрос на качественный товар всегда будет высоким. Открытие обувного магазина может принести хороший доход при наличии проработанного до мелочей бизнес-плана и сотрудничестве с проверенными поставщиками. В условиях высокой конкуренции, фундаментом успешных продаж является качественный ассортимент и конкурентная цена. Купить обувь оптом в Украине - не проблема, гораздо сложнее найти надежного поставщика.

Обувь оптом на 7км и прочих промрынках

Первое, с чем сталкивается бизнесмен, планирующий заняться продажей обуви - необходимость поиска поставщика. И зачастую поиски партнеров начинаются на рынках. Промтоварный рынок «Седьмой километр» - крупнейший в Одессе и один из самых крупных в Украине. Здесь можно найти много новинок и ходовых товаров из Турции и Китая.

На «Седьмом километре», Барабашово и других крупных промрынках Украины можно купить обувь оптом от азиатских и отечественных производителей.

Крупные рынки Украины - не стихийное торжище, а четкий и слаженный механизм со своей инфраструктурой. Разделение на торговые ряды, именуемые улицами, позволяет покупателю быстро ориентироваться.

Но если планируете открыть свой магазин или расширить ассортимент, с рынками связываться не стоит, и вот почему:

  1. Никаких гарантий. Если вам нужна качественная обувь оптом, ищите проверенного поставщика, но не на рынке. Товары, ввозимые из Турции и Азии, далеко не всегда могут похвастаться высоким качеством. Предъявить претензии поставщику вы не сможете.
  2. Не удобно. Чтобы попасть на рынок, нужно подстроиться под график и выделить время. На всю Украину приходится несколько торговых центров, где выгодно покупать дешевую обувь оптом. Но не у каждого есть время, чтобы поехать в соседний город или другой регион.
  3. Затратно. Придется потратить время, чтобы найти поставщика с качественным товаром и договориться о сотрудничестве на выгодных для обеих сторон условиях.

Кроме того, на рынке нужно быть аккуратным: всегда есть риск стать добычей мошенников или непорядочных продавцов. Многие поставщики до сих пор работают только с наличкой, что также удобно не для всех.

Оптовые интернет-магазины

Почему лучше купить обувь оптом в интернет-магазине:

  1. Доступные цены. Онлайн-магазины не оплачивают ежемесячную стоимость аренды павильона, не тратят на оборудование для торговых залов, поэтому предлагают более выгодные условия сотрудничества предпринимателям.
  2. Все в одном месте. Стационарный магазин или торговая точка на рынке физически не может позволить себе разместить много позиций товаров из-за ограниченного места. Покупая обувь оптом онлайн, вы избавляете себя от необходимости подстраиваться под график работы торговой точки, поскольку заказы принимаются круглосуточно, нет никаких очередей. Лучше всего обращаться в крупный и проверенный интернет магазин обуви оптом чтобы подобрать то, что вам нужно. Можно спокойно выбрать интересующий товар, проанализировав разные предложения.
  3. Удобство доставки. Покупая дешевую обувь оптом в интернет-магазине, вы избавляете себя от необходимости толкаться по рынкам с большими сумками товаров. Все операции проводятся в онлайн-режиме в несколько кликов. Можно заказать доставку, в том числе адресную, в любую точку города, например, сразу в ваш магазин.
  4. Подробная информация. На каждую позицию, представленную на виртуальной площадке, продавец дает подробное описание и фото.
  5. Быстрые консультации. Менеджеры онлайн-магазинов оперативно отвечают на любые вопросы клиентов.

Перед тем, как купить обувь оптом, изучите предложения от разных поставщиков. Торговые точки, занимающиеся оптовой продажей, обычно предлагают выгодные условия сотрудничества.

Где и как купить обувь оптом в Украине

На что обращать внимание при покупке обуви оптом

На что обратить внимание, выбирая поставщика:

  • сроки и условия поставки;
  • наличие сертификатов соответствия и гарантий;
  • способы оплаты;
  • наличие скидок;
  • цены и минимальный объем заказа;
  • описание товара.

Купить обувь оптом в Украине предлагают производители, дистрибьюторы и дропшипперы. Не всегда производители соглашаются работать с мелкими оптовиками, поэтому иногда целесообразнее сотрудничать с дилерами.

Особенности качественной детской обуви

Интернет-магазин Shlepki предлагает большой ассортимент товаров по приемлемым ценам. Покупая детскую обувь оптом, можно рассчитывать на высокое качество продукции. Представленные в каталоге детские модели соответствуют ортопедическим стандартам и производятся из безопасных материалов, благодаря чему не вызывают аллергии и удобно сидят на ноге.

Удобная женская обувь от Shlepki

Качественная женская обувь всегда будет пользоваться спросом. Каталог магазина Shlepki постоянно обновляется, чтобы предлагаемые пары соответствовали требованиям современной моды. Женские туфли и сапоги должны быть одновременно стильными, удобными и комфортными.

Большой выбор мужской обуви

Магазин Shlepki предлагает:

  • огромный выбор продукции от проверенных производителей;
  • качественные товары по приемлемым ценам;
  • возможность возврата и обмена;
  • отсутствие предоплаты, оплату товара при получении;
  • скидки на ходовые модели.

В магазине Shlepki можно купить обувь оптом с минимальным заказом от одного ящика. Для крупных партий предусматриваются лояльные условия доставки.

Преимущества обуви от украинского производителя

Основным преимуществом продукции от украинского производителя является достойное качество: в Украине действует строгое лицензирование, в то время как турецкая и китайская продукция не всегда соответствует требованиям и нормам. Наша обувь адаптирована под отечественные условия: например, ботинки и сапоги не расклеиваются при контакте с солью и реагентами, которыми посыпают тротуары зимой. Украинская обувь выглядит ничуть не хуже дорогих импортных аналогов.

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