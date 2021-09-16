Де і як купити взуття оптом в Україні

Взуття - невід'ємний предмет гардероба кожної людини. Тому попит на якісний товар завжди буде високим. Відкриття взуттєвого магазину може принести хороший дохід при наявності опрацьованого до дрібниць бізнес-плану та співробітництві з перевіреними постачальниками. В умовах високої конкуренції, фундаментом успішних продажів є якісний асортимент і конкурентна ціна. Купити взуття оптом в Україні - не проблема, набагато складніше знайти надійного постачальника.

Взуття оптом на 7 км та інших промринках

Перше, з чим стикається бізнесмен, який планує зайнятися продажем взуття - необхідність пошуку постачальника. І найчастіше пошуки партнерів починаються на ринках. Промтоварний ринок «Сьомий кілометр» - найбільший в Одесі і один з найбільших в Україні. Тут можна знайти багато новинок і ходових товарів з Туреччини і Китаю.

На «Сьомому кілометрі», Барабашово і інших великих промринках України можна купити взуття оптом від азіатських і вітчизняних виробників.

Великі ринки України - не стихійне торжище, а чіткий і злагоджений механізм зі своєю інфраструктурою. Поділ на торгові ряди, іменовані вулицями, дає можливість покупцеві швидко орієнтуватися.

Але якщо плануєте відкрити свій магазин або розширити асортимент, з ринками зв'язуватися не варто, і ось чому:

Ніяких гарантій. Якщо вам потрібне якісне взуття оптом, шукайте перевіреного постачальника, але не на ринку. Товари, що ввозяться з Туреччини та Азії, далеко не завжди можуть похвалитися високою якістю. Висунути претензії постачальнику ви не зможете. Не зручно. Щоб потрапити на ринок, потрібно підлаштуватися під графік і виділити час. На всю Україну налічується кілька торгових центрів, де вигідно купувати дешеве взуття оптом. Але не у кожного є час, щоб поїхати в сусіднє місто або інший регіон. Затратно. Доведеться витратити час, щоб знайти постачальника з якісним товаром і домовитися про співпрацю на вигідних для обох сторін умовах.

Крім того, на ринку потрібно бути акуратним: завжди є ризик стати здобиччю шахраїв або непорядних продавців. Багато постачальників досі працюють тільки з готівкою, що також зручно не для всіх.

Оптові інтернет-магазини

Чому краще купити взуття оптом в інтернет-магазині:

Доступні ціни. Онлайн-магазини не оплачують щомісячну вартість оренди павільйону, не витрачають на обладнання для торгових залів, тому пропонують вигідніші умови співпраці підприємцям. Все в одному місці. Стаціонарний магазин або торгова точка на ринку фізично не може дозволити собі розмістити багато позицій товарів через обмеженість місця. Купуючи взуття оптом онлайн, ви позбавляєте себе від необхідності підлаштовуватися під графік роботи торгової точки, оскільки замовлення приймаються цілодобово, немає ніяких черг. Найкраще звертатися в великий і перевірений інтернет магазин взуття оптом, щоб підібрати те, що вам потрібно. Можна спокійно вибрати товар, проаналізувавши різні пропозиції. Зручність доставки. Купуючи дешеве взуття оптом в інтернет-магазині, ви позбавляєте себе необхідності штовхатися на ринках з великими сумками товарів. Всі операції проводяться в онлайн-режимі в кілька кліків. Можна замовити доставку, в тому числі, адресну, в будь-яку точку міста, наприклад, одразу в ваш магазин. Детальна інформація. Для кожної позиції, представленої на віртуальному майданчику, продавець надає докладний опис і фото. Швидкі консультації. Менеджери онлайн-магазинів оперативно відповідають на будь-які питання клієнтів.

Перед тим, як купити взуття оптом, вивчіть пропозиції від різних постачальників. Торгові точки, що займаються оптовим продажем, зазвичай пропонують вигідні умови співпраці.

На що звертати увагу при покупці взуття оптом

На що звернути увагу, вибираючи постачальника:

терміни і умови поставки;

наявність сертифікатів відповідності та гарантій;

способи оплати;

наявність знижок;

ціни і мінімальний обсяг замовлення;

опис товару.

Купити взуття оптом в Україні пропонують виробники, дистриб'ютори та дропшиппери. Не завжди виробники погоджуються працювати з дрібними оптовиками, тому іноді доцільніше співпрацювати з дилерами.

Особливості якісного дитячого взуття

Інтернет-магазин Shlepki пропонує великий асортимент товарів за прийнятними цінами. Купуючи дитяче взуття оптом, можна розраховувати на високу якість продукції. Представлені в каталозі дитячі моделі відповідають ортопедичним стандартам і виробляються з безпечних матеріалів, завдяки чому не викликають алергії і зручно сидять на нозі.

Зручне жіноче взуття від ShlepkiПри

Якісне жіноче взуття завжди буде користуватися попитом. Каталог магазину Shlepki постійно оновлюється, щоб пропоновані пари відповідали вимогам сучасної моди. Жіночі туфлі і чоботи повинні бути одночасно стильними, зручними та комфортними.

Великий вибір чоловічого взуття

Магазин Shlepki пропонує:

величезний вибір продукції від перевірених виробників;

якісні товари за прийнятними цінами;

можливість повернення та обміну;

відсутність передоплати, оплату товару при отриманні;

знижки на ходові моделі.

У магазині Shlepki можна купити взуття оптом з мінімальним замовленням від одного ящика. Для великих партій передбачаються лояльні умови доставки.

Переваги взуття від українського виробника

Основною перевагою продукції від українського виробника є гідна якість: в Україні діє суворе ліцензування, в той час як турецька і китайська продукція не завжди відповідає вимогам і нормам. Наше взуття адаптоване під вітчизняні умови: наприклад, черевики і чоботи не розклеюються при контакті з сіллю і реагентами, якими посипають тротуари взимку. Українське взуття виглядає нітрохи не гірше дорогих імпортних аналогів.