Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие

С сегодняшнего дня можно приобрести лекарства в аптеке за 1000 гривен по программе выплат вакцинированным от COVID-19. Воспользоваться разрешением могут люди, которые достигли 60 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
"Главным условием участия в программе является поддержка "зеленого" COVID-сертификата в действии", - отметил он.
Министр добавил, в банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Купить можно любые медикаменты как по рецепту врача, так и без него. Потратить 1000 грн можно в течение 4 месяцев как онлайн, так и офлайн.
Федоров также сообщил, что всего за время проекта было подано 7,5 млн заявок и потрачено 1,6 млрд гривен. "Ничего не меняется со старта программы - больше всего украинцы тратили средства на книги, кино и билеты на внутренние перевозки", - добавил он.
Напомним, Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка". Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства.
В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. "Когда именно вы оформили карточку - не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет", - написал он.