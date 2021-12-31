Как купить хорошее доменное имя и не разориться при этом

Intis Telecom запустила продажу имен в зоне it.com. Новая доменная зона была представлена в ноябре на международной IT-конференции Web Summit '21 в Лиссабоне.

Хватит ли места в Интернете?

В 2021 году «Intis Telecom» выкупила премиум-домен it.com. Это позволило создать новую доменную зону, на замену привычной .com.

Факт: в интернете зарегистрировано свыше 400 миллионов доменов, и около половины из них размещаются на .com. По исследованиям одного из крупнейших CDN в мире – компании CloudFlare в 2020 и 2021 году топ-10 самых популярных доменов были в зоне .com:

По материалам https://blog.cloudflare.com/popular-domains-year-in-review-2021/

Аналитики из Global Industry Analysts уверены: за 5 лет это количество увеличится на 200 млн. Это вызывает опасения: ведь большинство слов и сочетаний в международной зоне .com уже заняты, либо под существующие сайты, либо для перепродажи по завышенной цене.

Intis Telecom решила создать универсальную альтернативу зоне .com – новая доменная зона получила название .it.com. Подобное название символично. С английского «it» переводится как «это». Подставляя к «it» разные слова, можно составить готовые лозунги, побуждающие к действию: «do it», «send it» «buy it» и многие другие.

.it.com в фактах

Новая доменная зона открывает возможность для международного позиционирования бизнеса без привязки к определенному местоположению. Уже сейчас в продаже доступно множество свободных доменных имен – достаточно выбрать одно из них и внести 49$, после чего его сразу можно использовать.

Важно: стоимость домена в зоне .it.com зависит от его востребованности и может доходить до $15000 для некоторых категорий. Для сравнения, аналогичные позиции в зоне .com уже стоят примерно в 100 раз дороже. Объективное ценообразование не позволит киберсквоттерам выкупить самые перспективные имена, как это произошло в зоне .com.

По материалам сервиса по продаже премиальных доменных имен dnx.com

Преимуществом станут дополнительные услуги от партнеров Intis Telecom. Используется протекция от DDOS-атак, быстрая загрузка сайта от CloudFlare и конструктор сайтов Webflow. Также клиентам будут доступны продукты Intis Telecom: бесплатное сокращение ссылок cli.co и переадресация на выбранный сайт.

Британская компания Intis Telecom также владеет премиальным доменным именем IT.UK. После успешного запуска доменной зоны it.com планируется предлагать домены клиентам, ориентированным на британский рынок, например, loans.it.uk, phones.it.uk и пр.

Защита домена

Участники Web Summit '21 задавали вопрос о регулировании доменной зоны ICANN. Intis Telecom уже подала заявку на аккредитацию ICANN и берет на себя обязательство соблюдать правила ICANN в отношении домена it.com и всех его доменов 3 уровня.

Кому может быть интересен

Презентация доменной зоны на выставке в Лиссабоне, собравшей свыше 40 тыс. человек, прошла успешно. It.com может стать доступной альтернативой стандартной зоне .com, которая позволит любому бизнесу быстро выйти на международный уровень.

Особый интерес новая доменная зона представляет для высокотехнологичного бизнеса, работающего в сфере информационные технологий. Сайт в доменной зоне it.com подчеркнут принадлежность компании к сфере IT.