Як купити хороше доменне ім'я і не розоритися, при цьому

Intis Telecom запустила продаж імен у зоні it.com. Нова доменна зона була представлена ​​у листопаді на міжнародній IT-конференції Web Summit '21 у Лісабоні.

Чи вистачить місця в Інтернеті?

У 2021 році Intis Telecom викупила преміум-домен it.com. Це дозволило створити нову доменну зону, на заміну звичній .com.

Факт: в інтернеті зареєстровано понад 400 мільйонів доменів і близько половини з них розміщуються на .com. За дослідженнями одного з найбільших CDN у світі – компанії CloudFlare у 2020 та 2021 топ-10 найпопулярніших доменів були в зоні .com:

Аналітики з Global Industry Analysts впевнені: за 5 років ця кількість збільшиться на 200 млн. Це викликає побоювання: адже більшість слів та поєднань у міжнародній зоні .com вже зайняті або під існуючі сайти або для перепродажу за завищеною ціною.

Intis Telecom вирішила створити універсальну альтернативу зоні .com - Нова доменна зона отримала назву .it.com. Подібна назва є символічною. З англійської "it" перекладається як "це". Підставляючи до it різні слова, можна скласти готові гасла, що спонукають до дії: do it, send it buy it і багато інших.

.it.com у фактах

Нова доменна зона відкриває можливість для міжнародного позиціонування бізнесу без прив'язки до певного розташування. Вже зараз у продажу є безліч вільних доменних імен - досить вибрати одне з них і внести 49 $, після чого його відразу можна використовувати.

Важливо: вартість домену в .it.com залежить від його затребуваності й може доходити до $15000 для деяких категорій. Для порівняння, аналогічні позиції в зоні .com вже коштують приблизно в 100 разів дорожче. Об'єктивне ціноутворення не дозволить кіберсквотерам викупити найперспективніші імена, як це сталося в зоні .com.

Перевагою стануть додаткові послуги від партнерів Intis Telecom. Використовується протекція від DDOS-атак, швидке завантаження сайту від CloudFlare та конструктор сайтів Webflow. Також клієнтам будуть доступні продукти Intis Telecom: безкоштовне скорочення посилань cli.co та переадресація на вибраний сайт.

Британська компанія Intis Telecom також має преміальне доменне ім'я IT.UK. Після успішного запуску доменної зони it.com планується пропонувати домени клієнтам, орієнтованим на британський ринок, наприклад loans.it.uk, phones.it.uk та ін.

Захист домену

Учасники Web Summit '21 ставили питання про регулювання доменної зони ICANN. Intis Telecom вже подала заявку на акредитацію ICANN і бере на себе зобов'язання дотримуватися правил ICANN щодо домену it.com та всіх його доменів 3 рівня.

Кому може бути цікавим

Презентація доменної зони на виставці в Лісабоні, що зібрала понад 40 тис. осіб, пройшла успішно. It.com може стати доступною альтернативою стандартній зоні .com, яка дозволить будь-якому бізнесу швидко вийти на міжнародний рівень.

Особливий інтерес нова доменна зона є високотехнологічним бізнесом, що працює у сфері інформаційних технологій. Сайт у доменній зоні it.com підкреслить належність компанії до сфери IT.